Previsão de sol e elevação de temperaturas no final de semana em Minas

Capital amanheceu com céu claro e temperaturas mais altas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O fim de semana será de sol com temperaturas acima dos 30°C, em praticamente todo o estado. Porém, nas Regiões da Faixa Leste, há possibilidade de chuvas fracas, e nesta sexta (3/9) o dia amanheceu nublado. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Belo Horizonte, a menor temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 13,6°C, e a máxima deve chegar aos 27°C.



Já no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado. No restante do estado o sol aparece entre nuvens.



A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Maria da Fé com 8,8°C, e a máxima será no Norte, com 34°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra