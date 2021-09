Setembro começa com tempo nublado e previsão de chuva em Minas

Manhã desta quarta-feira (1/9) em Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O mês de setembro começou nesta quarta-feira (1/9), com céu nublado e possibilidade de chuvas em praticamente todo o estado. Com o aumento da taxa de nebulosidade que permanece estável em Minas, a umidade do ar ultrapassa o índice de 20% até em áreas isoladas com maiores temperaturas.









Em Belo Horizonte, a menor temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 12,3°C, e a máxima não passa dos 24°C. Nas demais áreas o sol deve aparecer entre nuvens.



Além disso, a umidade do ar na capital fica em torno de 40%, e no Triângulo Mineiro 25% no período de maior aquecimento.



A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Maria da Fé com 6°C, e a máxima será no Norte com 30°C.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra