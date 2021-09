Homem é atropelado na linha do metrô de BH

Um homem ainda não identificado foi atropelado por uma composição do metrô na manhã desta sexta-feira (3/9) na Estação Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima foi hospitalizada.

Homem recebeu o primeiro atendimento da equipe do Policiamento Ferroviário

A equipe do Policiamento Ferroviário que estava no local prestou os primeiros socorros à vítima, que foi imobilizada a retirada da linha férrea.

Ele foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e transportado para o Hospital Odilon Behrens, também na Região Noroeste.

Ainda não se sabe se a circulação dos trens foi afetada. O Estado de Minas entrou em contato, por e-mail, com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sobre o caso.

Este é o segundo acidente do tipo registrado em menos de um mês. Em 5 de agosto, um homem morreu atropelado por uma composição do metrô em um trecho da linha entre as estações Santa Tereza e Horto. O caso foi registrado na 1ª Delegacia Leste da Polícia Civil.