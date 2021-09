Saída para o feriado deve movimentar rodovias e aeroportos de BH

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Com o avanço da vacinação contra a COVID-19, o feriadão de 7 de setembro, Dia da Independência, deve marcar a volta do fluxo mais intenso de viajantes nas rodovias e aeroportos de Belo Horizonte e de toda Minas Gerais. No Terminal Rodoviário da capital, por exemplo, são esperadas que 97 mil pessoas embarque e desembarque entre o intervalo de seis dias, de sexta-feira (3/9) a quarta-feira (8/9), 49% a mais do que em 2020.









Segundo a entidade, serão empregados cerca de 1.150 policiais e 550 viaturas em todo o período - uma média de 550 policiais e 280 viaturas por dia- , em batidas policiais, blitze itinerantes, blitze fixas e lei seca, com utilização de etilômetros passivos, etilômetros convencionais, radares móveis e outros equipamentos.





Na estrada





De acordo com a concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação da principal via de ligação entre Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas com São Paulo, é estimado que mais de 235 mil veículos devem utilizar toda a extensão da malha viária no final de semana prolongado pelo feriado, entre os dias 3 e 7 de setembro.





Durante este período, a concessionária afirma que dispõe de recursos mobilizados como guinchos, monitoramento do tráfego pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e atendimentos ao usuário (AU) nos postos para aqueles que passam pela rodovia.





Em caso de qualquer incidente, os usuários podem ligar para o telefone 0800 282 0505, opção 2.





Rodoviária de Belo Horizonte





Neste ano, a expectativa de movimento na Rodoviária de BH no período do feriado da Independência do Brasil é alta. Entre sexta-feira e quarta-feira, cerca de 97 mil pessoas devem passar pelo Terminal, entre embarques e desembarques.





Em 2020, o volume de passageiros registrado foi de 65.440, ou seja, é esperado um crescimento de 49% neste número. Segundo a administração do Terminal, para outros estados, algumas das cidades mais procuradas este ano pelo belo-horizontinos são: Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, São Paulo, Praia Grande, Campinas, Salvador, Porto Seguro, Prado, Vitória, Guarapari, Serra e Brasília.





Já para destinos dentro de Minas, os mais buscados são: Espinosa, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Nanuque, São Lourenço, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei, Divinópolis, Viçosa, Ouro Preto e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.





Ainda segundo o Terminal, mesmo com esse aumento significativo de viajantes, comparando-se os dados de 2019, o fluxo de pessoas esperado para o feriado neste ano ainda é significativamente menor: cerca de 31% a menos do que o volume registrado no mesmo feriado de 2019, quando mais de 140 mil passageiros transitaram pela rodoviária da capital.





Aeroporto de Confins





Um maior movimento de passageiros também é esperado nos aeroportos de Belo Horizonte. Segundo a concessionária BH Airport, que administra o terminal de Confins, a estimativa é que cerca de 125 mil pessoas viagem de 3 a 8 de setembro. Já o fluxo de aeronaves deverá chegar a 1.040 nesse período.





Os dias de maior movimentação no feriado deste ano tendem a ser nesta sexta (3/9), terça-feira (7/9) e quarta (8/9). De acordo com a BH Airport, somente hoje, cerca de 25.800 mil pessoas devem passar pelo aeroporto. O número de voos deverá chegar a 215.



Na terça-feira, dia do feriado, devem ocorrer 187 voos com movimentação de 24 mil passageiros. Já na quarta, no retorno do feriado, cerca de 25 mil passageiros e 214 voos estão previstos no terminal.





“Estamos otimistas com a movimentação no feriado e o fluxo de 125 mil pessoas representa quase 20% do total do momento esperado para todo o mês de setembro. No ano passado, o fluxo foi de cerca de 50 mil pessoas no período, mas vale ressaltar que tivemos um dia a menos em 2020, uma vez que o dia 7 de setembro caiu em uma segunda-feira”, disse Clayton Begido, gestor de Aviação e Conectividade da BH Airport.

