Homem morre atropelado por trem em BH

Acidente ocorreu no trajeto entre as estações Santa Tereza e Horto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Um homem ainda não identificado morreu atropelado por um dos trens do metrô de Belo Horizonte na noite dessa quinta-feira (5/8). O acidente ocorreu no trecho entre as estações Santa Tereza e Horto. O caso será investigado.









Eles foram até o local e encontraram o homem atropelado. Ele sofreu escoriações e um ferimento grave na cabeça. A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O homem não portava documentos. A vítima era morena, usava blusa azul e calça jeans, e aparentava estar na casa dos 30 anos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.





O trem, que é do modelo TUE-26, inserido no sistema de BH em 2015, foi recolhido na Estação São Gabriel para ser periciado. A PM informou, no boletim de ocorrência, que não localizou o maquinista no momento do registro. Ainda não se sabe se havia passageiros no momento do acidente.





A linha férrea foi liberada pelos agentes de segurança. A Polícia Militar também citou a presença de câmeras na plataforma do metrô Santa Tereza, mas não no local do atropelamento. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Leste.





O Estado de Minas entrou em contato com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH) para mais informações.



Esta matéria está em atualização.