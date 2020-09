Segurança morre atropelado por composição do metrô em BH

(foto: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU/Divulgação) metrô. Segundo a Polícia Militar, a vítima atuava como segurança. O acidente ocorreu por volta de 23h na Estação Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Um funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) morreu na noite dessa quarta-feira (23) atropelado por uma composição do. Segundo a Polícia Militar, a vítima atuava como segurança. O acidente ocorreu por volta de 23h na, Região Noroeste de Belo Horizonte.









Elios disse à PM que caminhava um pouco atrás de Cláudio pois, durante o trajeto, precisou atender uma ligação telefônica. Ele viu o trem se aproximando e chegou a gritar para avisar o parceiro, que não o ouviu. A composição atingiu as costas do segurança, que caiu no chão.





O maquinista Marcos Eduardo de Rezende, de 38, informou aos agentes que chegou a acionar os freios de emergência da máquina, que rodava a 60 Km/h. Entretanto, não conseguiu pará-la. A morte de Cláudio foi constatada pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), durante a madrugada.



A reportagem entrou em contato com o CBTU, que ainda não se manifestou sobre o caso.