Motorista embriagado bate carro e passageira morre no acidente

Carro ficou destruído (foto: Divulgação/PMMG)

Uma mulher de 36 anos morreu e um homem de 30 ficou ferido após um acidente de carro na Avenida Severino Ballesteros, na altura do Bairro Ressaca, em Contagem, na Grande BH, na noite desse domingo (20). O veículo bateu contra uma mureta de proteção e capotou. O motorista estava embriagado.









O carro capotou e a mulher, que não usava cinto de segurança, foi arremessada do veículo. Ela chegou a receber assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu no local.





O condutor do carro admitiu ter tomado "três ou quatro" garrafas de cerveja. O teste do bafômetro apontou 0,74mg/L de álcool no sangue dele - nível acima do permitido para motoristas. Ele teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem.