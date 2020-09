Depois da tragédia de Brumadinho, casal consegue superar a COVID-19

Dorvelino e Conceição e outro filho ficaram doentes. Ela chegou a passar 10 dias internada por causa do novo coronavírus, inclusive dois num centro de tratamento intensivo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)







Brumadinho – A impotência diante dos 40 dias sem notícias do paradeiro do filho que trabalhava na Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, é um gosto que Conceição Maria da Silva, de 69 anos, e o marido dela, Dorvelino Joaquim da Silva, de 75, nunca se esquecerão. E que juraram não permitir jamais. O corpo dele foi encontrado e puderam enterrá-lo. Um pesadelo que teve resposta, funeral e luto. Parecia o fim. A vida prosseguiria. Até vir a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e o filho do meio adoecer. “Me disseram que era para ele ficar isolado da gente. Para a gente não pegar (COVID-19). Eu não ia deixar mais um filho meu sozinho. Isso nunca mais vai acontecer. Nem que eu pegasse a doença. Fiquei do lado dele e adoeci do lado dele, por ele”, conta a mulher, que, por causa de complicações, passou 10 dias internada no hospital Mater Dei, em BH, sendo dois dias no centro de tratamento intensivo (CTI).





04:00 - 02/08/2020 Tragédia de Mariana: 200 mil em ritmo de espera por ação internacional Estado de Minas mostrou que os atingidos pela Barragem do Fundão, operada pela Samarco, em Mariana, apresentavam 29% mais casos positivos de COVID-19 do que a média estadual. Em Brumadinho, esse índice salta para 107%. Contudo, as mortes são menos da metade, com 2,4% de letalidade em Minas e 1,1% em Brumadinho, o que evidencia, segundo a prefeitura, que o número de testes foi grande. Na última sexta-feira, eram contabilizadas 11 mortes e 1.007 diagnósticos positivos do novo coronavírus na cidade da Grande BH. Na edição de ontem, omostrou que os atingidos pela Barragem do Fundão, operada pela Samarco, em Mariana, apresentavam 29% mais casos positivos de COVID-19 do que a média estadual. Em Brumadinho, esse índice salta para 107%. Contudo, as mortes são menos da metade, com 2,4% de letalidade em Minas e 1,1% em Brumadinho, o que evidencia, segundo a prefeitura, que o número de testes foi grande. Na última sexta-feira, eram contabilizadas 11 mortes e 1.007 diagnósticos positivos do novo coronavírus na cidade da Grande BH.





Conceição Maria e Dorvelino Joaquim são os únicos moradores da comunidade de Córrego do Feijão atingidos pelo rompimento da Barragem B1, da Vale, em 25 de janeiro de 2019, que também lutaram a batalha pela vida contra a pandemia, segundo registros do posto de saúde local. A vida deles passa lenta, na tranquila rotina da fazenda onde vivem, afastada do vilarejo e a oito quilômetros do Centro de Brumadinho. No dia que confirmaram a doença, antes de irem para o médico, Dorvelino Joaquim tirou leite de todas as vacas no curral e Conceição Maria lavou as roupas da família inteira.









"Eu não ia deixar mais um filho meu sozinho. Isso nunca mais vai acontecer. Nem que eu pegasse a doença. Fiquei do lado dele e adoeci do lado dele, por ele" Conceição Maria da Silva, de 69 anos moradora de Brumadinho



Ela precisou ser internada, pois os sintomas eram mais graves. “Estava com muita fraqueza e dor no corpo. Não aguentava comer e então perigava de ficar mais fraca. Por isso, passei dois dias no CTI. Mas Deus foi muito bom com a gente. Você veja: tem gente que peleja com essa doença e que não dá conta”, afirma. Já o marido teve sintomas mais leves e, por isso, conta que não deixou de trabalhar na fazenda por um só dia. “Tinha muita dor no corpo e uma quentura que subia dos pés e que não passava por nada. Mas só isso não me tirou do trabalho para fazer, porque o trabalho é muito aqui”, disse.





Os dois contam que se apegaram muito a Deus em orações para superar a COVID-19 e voltar para casa e sua rotina na fazenda. A mesma fé precisou ser evocada quando estavam atormentados pelo desaparecimento do corpo do filho após o rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão. “Aquilo a gente ficava desorientado. Com aquele tanto de gente no centro comunitário querendo notícias dos filhos, da mulher, do marido”, lembra Conceição.









"Tinha muita dor no corpo e uma quentura que subia dos pés e que não passava por nada. Mas só isso não me tirou do trabalho para fazer, porque o trabalho é muito aqui" Dorvelino Joaquim da Silva, de 75 anos, morador de Brumadinho



O filho Gilmar trabalhava de encarregado em uma prestadora de serviços da Vale e não se tinha qualquer pista de sua localização após o rompimento. “Foi então que fizemos uma promessa para o divino pai eterno e no outro dia acharam o corpo do meu filho. Primeiro acharam a caminhonete onde ele estava e depois ele, a uns seis quilômetros da mina. Um amigo dele viu que era ele, que estava inteirinho, de crachá no peito e com os documentos na carteira. Esse amigo disse para todo mundo. Esse é meu amigo. Vou levar a notícia eu mesmo para os pais dele. E assim ele veio aqui”, se recorda Dorvelino.





Conceição diz que por pouco não foi vítima da barragem. “Estava em Brumadinho resolvendo as coisas que a gente tem de resolver na cidade, no médico e no banco. O ônibus atrasou, senão ia passar pela estrada na hora que desceu a lama. Mas ia ser o normal, porque os filhos é que enterram os pais e não os pais que enterram os filhos”, desabafou. A dor deles continua, após a tragédia com o filho e superada a doença. Isso porque debaixo dos rejeitos ainda estão 11 pessoas desaparecidas e procuradas pelos bombeiros. Entre elas, dois muito queridos. “Minha prima Lenilda e a minha comadre Angelita ainda estão ali, debaixo daquela lama toda, sendo procuradas. Deus ajude que os bombeiros não parem até achar o último deles”, deseja Conceição.





Hospital de campanha com 20 leitos



A Prefeitura de Brumadinho informou que, com as obras de reparação da Vale e a chegada de trabalhadores terceirizados, a circulação do vírus na cidade foi ampliada. O município conta com 20 leitos com suporte de ventilação em um hospital de campanha que custou R$ 8 milhões. Um serviço de atendimento domiciliar também ajudou quem estava em isolamento. No início da pandemia foi criado o Centro de Operações Especiais da prefeitura, que instalou os protocolos de atividades para impedir a disseminação do vírus.





À frente dos trabalhos de reparação pelo rompimento da Barragem B1, em Brumadinho, a mineradora Vale informa que vem oferecendo suporte técnico à Rede Municipal de Atenção Básica à Saúde de Brumadinho por meio do Programa Ciclo Saúde, com a entrega de equipamentos, capacitação de servidores e apoio à gestão local. Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Mário Campos e Sarzedo também receberam equipamentos para reforçar o atendimento médico e odontológico.





“A Vale reconhece a responsabilidade em reparar de forma abrangente, justa e rápida os danos causados às famílias, à infraestrutura das comunidades e ao meio ambiente de Brumadinho e região. Desde o rompimento da Barragem I, tem realizado diversas ações para mitigar, reparar e ressignificar as vidas das pessoas e as comunidades impactadas”, informa a assessoria de imprensa da empresa.





