Homem é preso provocando incêndio em vegetação no Triângulo Mineiro

Incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros (foto: Polícia Militar Ambiental )

Um homem foino fim da tarde deste domingo suspeito de provocar um incêndio florestal, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.De acordo com a Polícia Militar Ambiental, durante patrulhamento, militares se depararam com um homem provocando incêndio em área de vegetação arbustiva às margens da rodovia LMG 798. O caso ocorreu próximo aoO autor foi preso e produtos do crime utilizados no ato foram apreendidos. Ele estava com ume umOs objetos foram entregues à Polícia Civil de Minas Gerais.

O incendiário argumentou que é o proprietário da área e que pretendia fazer a limpeza do mato seco.