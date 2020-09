Um engarrafamento de mais de oito quilômetros se formou enquanto os bombeiros combatiam o incêndio (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pista da BR-040 segue interditada após acidente de carreta com botijões de gás



O trânsito na BR-040, altura do km 787, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a 340 quilômetros de Belo Horizonte, às 21h desta sexta-feira (18), ainda operava em apenas uma pista, em ambos os sentidos, devido ao capotamento de uma carreta carregada com cerca mil botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. O acidente ocorreu por volta das 16h30 e o motorista do veículo foi encaminhado com ferimentos graves para o Hospital Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora.Uma equipe formada por oito bombeiros do 4º Batalhão de Juiz de Fora, em três viaturas, chegou ao local por volta das 17h30 e a vítima já havia sido socorrida. Eles usaram aproximadamente seis mil litros de água para debelar o incêndio e resfriar os recipientes de gás.