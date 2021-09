Vídeo: homem bêbado furta carro, bate em poste e acaba preso

Além do crime de tentativa de furto, de acordo com o delegado regional de Araxá, Vitor Hugo Heisler, o suspeito será indiciado por posse de substância entorpecente e, também, por dirigir embriagado. "No momento do furto, ele estava bêbado", confirmou o delegado.









“Após o crime, a PC de Campos Altos iniciou as investigações e conseguiu chegar à autoria.





No momento em que ele foi abordado pelos policiais civis portava certa quantidade de maconha”, contou Heisler.