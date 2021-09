COVID: BH inicia vacinação de adolescentes com comorbidades e grávidas

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde este público será vacinado com a Pfizer (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

Ter se cadastrado até 23h59 do dia 2 de setembro;

Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro devendo conter o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe;

Apresentar documento de identificação, podendo ser identidade ou certidão de nascimento;

É recomendado que o adolescente apresente o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde;

Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Veja o calendário dos próximos dias

- Dia 4, sábado: Pessoas de 18 anos completos até 4 de setembro (considerando que o público de 17 anos só pode ser imunizado com a vacina da Pfizer) e segunda dose para caminhoneiros;





- Dia 5, domingo: não haverá vacinação;





- Dia 6, segunda-feira: primeira dose para adolescentes de 17 a 12 anos, completos até 6 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes; segunda dose para pessoas de 33 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias;

- Dia 7, terça-feira: não haverá vacinação;





- Dia 8, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 32 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias; primeira dose de adolescentes de 17 a 12 anos, completos até 8 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes;





- Dias 9 e 10, quinta e sexta-feira: segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades. Só poderão tomar a segunda dose nos dias 9 e 10 de setembro as gestantes e puérperas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até os dias 16 e 17 de setembro.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou a vacinação contra a COVID-19 e, a partir da próxima segunda-feira (6/9), poderão tomar a primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos, completos até 6 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes. Todos devem ser exclusivamente residentes da capital.Foram registrados 5.521 cadastros válidos de adolescentes de 17 a 12 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes. Os dados excluem duplicidade, erros de preenchimento e residentes de outros municípios.Para se imunizar, os adolescentes de 12 a 15 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.Já os jovens de 16 e 17 anos não precisam de acompanhante.Todos precisam, ainda, seguir as seguintes orientações:''Todas as declarações apresentadas no cadastro são de total responsabilidade do responsável pelo menor que os preencheu e de quem emitiu os comprovantes. Será realizada auditoria no processo de vacinação e, em caso de informações inverídicas, os declarantes ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis'', informou a PBH.Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde este público será vacinado com o imunizante da Pfizer.