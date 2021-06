Profissionais da educação começam a ser vacinados em Pouso Alegre

Professora Jackeline Taveira recebe 1ª dose da vacina contra a COVID (foto: Terra do Mandu ) Pouso Alegre iniciou a vacinação dos profissionais da educação contra a COVID-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os primeiros a receber o imunizante serão os profissionais da educação infantil com mais de 40 anos. Nesta terça-feira (8/6), a prefeitura deiniciou a vacinação dos profissionais da educação contra a COVID-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os primeiros a receber o imunizante serão os profissionais da educação infantil com mais de 40 anos.

“Eu fiquei muito feliz [em receber a vacina]. É muito gratificante. Graças a Deus chegou nossa vez da área da educação”, afirma, emocionada, a professora Jackeline Taveira, que dá aula para o ensino infantil na Escola Municipal Antonio Mariosa (Caic Árvore Grande).

A vacinação ocorre das 13h às 19h nos seguintes postos de saúde: Puericultura, Cidade Jardim, São João, São Cristóvão e Pão de Açúcar.



Já no Colinas de Santa Bárbara, a vacinação é das 8h às 19h. Para se vacinar é preciso estar cadastrado no sistema da prefeitura, por meio do programa Imuniza PA.



De acordo com a prefeitura, o município recebeu 565 doses destinadas aos profissionais da educação na última remessa enviada pelo governo do estado.

Os demais trabalhadores da educação devem se cadastrar no sistema e aguardar a confirmação enviada por e-mail. A prefeitura informa que a vacinação vai continuar de acordo com a chegada de novas remessas das vacinas contra o coronavírus.

A prefeitura ainda esclarece que, somente serão vacinados profissionais que atuarem em instituições de ensino de Pouso Alegre e que confirmarem por meio de documentos este vínculo.

Vacinação em Pouso Alegre

O município já recebeu 62.947 doses das vacinas contra a COVID-19, sendo 39.006 para primeira dose e 23.941 para segunda. O vacinômetro foi atualizado pela prefeirua nessa sexta-feira (4/6), portanto não contabiliza as doses recebidas na última remessa.