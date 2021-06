Queimaduras por álcool aumentam na pandemia e geram campanha

No maior pronto-socorro de BH, 40% das queimaduras mais graves este ano foram provocadas pelo combustível (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 8/4/20)

O álcool, líquido e em gel, se tornou um importante aliado para higienização, especialmente durante o combate à pandemia do novo coronavírus. Porém, o uso incorreto do produto pode causar acidentes graves e já provoca um alerta entre médicos do principal pronto-socorro de Belo Horizonte, além de ter se tornado tema da campanha anual da Sociedade Brasileira de Queimaduras.





Já de janeiro a abril de 2021 ocorreram 138 internações, 40 delas por queimaduras em decorrência do uso de álcool. Na UTI de queimados, durante esses quatro meses, mais de 40% dos 41 pacientes foram internados por causa de acidentes com o produto.





A cirurgiã plástica Kelly Danielle de Araújo, coordenadora da Unidade de Tratamento de Queimados, relaciona os dados com a utilização incorreta e armazenamento doméstico do álcool. “As queimaduras por fogo costumam ser as mais profundas e, por isso, as mais graves. Há ainda o perigo da inalação de fumaça e, por consequência, a queimadura de vias aéreas. Por isso, não recomendamos o uso de álcool para higienização da casa, tampouco para assepsia de mãos em ambiente doméstico”, informa.





De acordo com a cirurgiã, para lavar as mãos em casa é preferível usar água e sabão, esfregando as palmas, o dorso, os dedos e as unhas por pelo menos 20 segundos antes do enxágue. Para a limpeza da casa, substitutos do álcool e sanitizantes, como a água sanitária na concentração de 2,0% a 2,5%, são a melhor opção.





A médica recomenda que o álcool seja manuseado somente fora de casa, quando não há outras formas de higienização das mãos. E indica uma alternativa, a espuma antisséptica com clorexidina, que não é combustível e não necessita do uso de água.





Cuidados com as crianças em casa

Em 2020, o Hospital João XXIII admitiu 1.537 pacientes com queimaduras, 922 causadas por contato com líquidos quentes. Crianças de 0 a 11 anos são 181 dos casos totais. A quarentena tem trazido mais preocupação para a coordenadora da Unidade de Queimados. “Pedimos aos pais que tomem bastante cuidado com panelas quentes, não as deixando na beirada do fogão, e sempre com os cabos virados para o fundo”, recomenda. A cirurgiã também alerta sobre as queimaduras elétricas e recomenda o uso de protetores de tomada.





Fábio Lúcio Oliveira Costa, autônomo, conta que em 2018 sua filha, na época com 1 ano e 8 meses, passou 14 dias internada por causa de um acidente doméstico. “Eu estava me preparando para ir trabalhar e deixei o ferro de passar esquentando, por alguns segundos. Nesse curto intervalo de tempo, ela saiu da cama e encostou a mão na parte quente. Saímos desesperados para o posto de saúde. A queimadura foi tão grave que ela foi encaminhada com urgência para o João XXIII”, conta. A menina precisou de um enxerto, mas se recuperou e só ficou com uma cicatriz.





Junho Laranja



O Dia Nacional de Luta contra Queimaduras é lembrado em 6 de junho pela Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ). Este ano, o aumento dos acidentes com álcool inspirou o tema “Álcool e Fogo: mantenha distanciamento. Contra queimaduras, prevenção é a vacina” para o chamado Junh Laranja.