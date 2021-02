Receita faz operação contra sonegação na venda de álcool em gel em Minas

Mandados foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (foto: Receita Estadual de Minas Gerais/Divulgação)

Duas empresas de Betim e Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, são alvos de investigação pela Receita Estadual de Minas Gerais. Segundo o órgão, elas são suspeitas de sonegação fiscal na venda de produtos de limpeza, em especial o álcool em gel, muito usado durante a pandemia da COVID-19. Nesta quarta-feira, foi desencadeada a chamada Operação Limpeza Pesada, para cumprimento de mandados de busca e apreensão nos locais. Vinte servidores da receita e quatro policiais civis atuam na ação.









“As apurações indicam que, para burlar o fisco, as empresas, que também são fabricantes, subfaturavam as mercadorias em operações de compra e venda realizadas entre si, emitindo documentos fiscais com valores bem menores em relação aos reais. Dessa forma, a maior parte do ICMS incidente nas operações não era recolhido”, explica a Receita Estadual. “Outra técnica de sonegação fiscal utilizada pelas empresas investigadas é a venda de mercadorias sem emissão de notas, situação em que não há qualquer recolhimento de imposto”, diz o órgão.





A equipe também apurou que as empresas usam a figura do “sócio oculto”, para esconder quem é o verdadeiro proprietário. Os quadros societários são preenchidos por “laranjas”, segundo a Receita. Dessa forma, os empreendimentos dificultam a cobrança dos débitos tributários pelo estado.





O delegado fiscal Gilmar Barbosa, um dos coordenadores da operação, diz que os documentos e arquivos digitais apreendidos podem levar a Receita a descobrir valores ainda maiores e cobrar dos infratores os impostos e multas devidos. Também não está descartado o acionamento do Ministério Público para encaminhamento de uma representação para denúncia por sonegação fiscal.





"Chama atenção da Receita Estadual o fato de as investigadas atuarem no segmento de materiais de limpeza, tendo como carro-chefe o álcool em gel. Temos indícios de que elas se aproveitaram da pandemia da COVID-19 para multiplicar os seus faturamentos em 2020, graças a vultosas sonegações tributárias, prejudicando os seus concorrentes, que não conseguem combater os baixos preços praticados às custas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) não recolhido", enfatizou o delegado, segundo a Receita.