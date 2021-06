Após surto de COVID-19 e morte de idoso, asilo aumenta frequência de testes

Mais 20 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no asilo, mas nenhuma delas precisou ser internada (foto: Portal Onda Sul/divulgação)

O Lar São Vicente de Paulo de Alpinópolis, no Sul de Minas, está testando os idosos contra a COVID-19 de dois em dois dias. Nesse domingo (6/6), um homem de 78 anos morreu em decorrência da doença. Ele já tinha a saúde debilitada, com insuficiência cardíaca e respiratória. Outros 17 moradores e três funcionários também foram infectados pelo novo coronavírus, mas nenhum deles precisou ser hospitalizados.



No local, há 40 idosos e todos foram imunizados com as duas doses da CoronaVac.

O homem estava internado no Hospital Cônego Ubirajara Cabral. De acordo com a enfermeira responsável técnica do asilo, Lilian Amaral dos Reis, ele seria um dos três casos que levantaram as suspeitas de um surto na instituição no começo da semana passada.

Novos testes foram feitos nesse domingo, e ao todo são 18 idosos e três funcionários contaminados pela doença. “Não temos nenhum internado. Todos estão isolados e sendo tratados aqui no asilo. O único em estado grave foi o idoso de 78 anos, que infelizmente não resistiu. Ele já estava debilitado. Tinha insuficiência cardíaca e respiratória”, completa.

Segundo a enfermeira, além de aumentar a frequência dos testes, outras medidas contra a COVID-19 foram tomadas.



“Nosso protocolo foi eficiente ao manter os 40 idosos e colaboradores livres da COVID-19, por mais de um ano, todos os idosos e colaboradores foram imunizados, no início deste ano, com a vacina CoronaVac. Frequentes ações de sanitização, exigência de uso em tempo integral de EPI’s por toda a equipe, mandatória higienização das mãos, além da desinfecção das áreas e objetos com os idosos tivesse contato”, ressalta.



Alpinópolis soma 1.176 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 28 mortes confirmadas pela doença.