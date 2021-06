COVID-19: 78 hospitais de Minas recebem nova remessa de kit intubação

Mais de 40 mil medicamentos foram distribuídos (foto: Secretaria Estadual de Saúde/Divulgação)

Monitoramento

Confira a relação de medicamentos:

Fentanila: 21.350

Remifentanila: 3.815

Cisatracúrio: 8.300

Atracúrio: 6.250

Total: 39.715





A média móvel de mortes, por data de notificação, é de 168 em um dia. Em 25 de maio, era de 223. Em duas semanas, foi verificada queda de 24,6% na média móvel de mortes. A média móvel de casos é de 7.420 em um dia. Em 25 de maio, era de 7.467. (Com informações de Márcia Maria Cruz)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (-MG) enviou para 7839.715 unidades de. Os sedativos, que compõem o kit intubação, são suficientes para cobertura de quatro a sete dias. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7/6)Os insumos são direcionados a instituições que se encontram com níveis de disponibilidade dos medicamentos considerados críticos. Os itens sãopara a sedação dos pacientes em tratamento da COVID-19, sendo que o fentanil foi adquirido pelo governo de Minas e, os demais, pela União.Veja aqui a relação das unidades hospitalares que receberam os medicamentoA SES-MG, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), faz o levantamento periódico dos quantitativos dos prestadores e fornecedores de medicamentos e insumos das unidades hospitalares."Também é monitorado o abastecimento de fármacos nas redes públicas e privadas de assistência médico-hospitalar, que devem informar regularmente à SES-MG sobre estoques disponíveis de medicamentos e insumos", informou o Governo de Minas.O monitoramento é feito a partir da autodeclaração e preenchimento de formulário. Assim que cada remessa chega ao estado, o resultado do monitoramento semanal é analisado para distribuição aos hospitais em situação maisMinas confirmoupor COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, foram confirmadosdesde o início da pandemia.