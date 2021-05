Cidades mineiras recebem kit intubação do governo estadual

Mais de 90 mil medicamentos foram comprados para todo o Estado e distribuídos nas cidades (foto: Secretaria Estadual de Saúde/Divulgação)

O monitoramento é feito a partir da autodeclaração e preenchimento de formulário pelas prefeituras.

A distribuição nas cidades do sul ficou assim:

Poços de Caldas: Hospital de Campanha Midazolam - 100 unidades





Atracúrio - 300 unidades de ampolas com 5ml e 50 unidades de ampolas com 2,5ml





Fentanil - 800 unidades

Itajubá: Hospital de Clínicas Midazolam - 895 unidades Santa Casa Fentanil - 500 unidades

Lavras: Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Midazolam - 20 unidades Atracúrio - 25 unidades de ampolas com 5ml e 25 unidades de ampolas com 2,5ml Hospital de Campanha Midazolam - 20 unidades Atracúrio - 25 unidades de ampolas com 5ml e 25 unidades de ampolas com 2,5ml Três Corações: Fundação Hospitalar São Sebastião Midazolam - 345 unidades Santa Rita do Sapucaí: Fundação Santarritense de Saúde e Assistência Social Fentanil - 350 unidades

Atracúrio - 150 unidades de ampolas com 5ml e 25 unidades de ampolas com 2,5ml Passos: UPA José Vilela da Silva Midazolam - 100 unidades Itanhandu: Casa de Caridade Midazolam - 175 unidades Aiuruoca: Hospital São Vicente de Paulo Midazolam - 25 unidades Cássia: Instituto São Vicente de Paulo Midazolam - 20 unidades Quando são usados os medicamentos? Fentanil: medicamento 50 vezes mais forte que a morfina, é usado para aliviar a dor do paciente que é intubado. Como o procedimento é extremamente invasivo, este medicamento é aplicado para que haja um pouco de "conforto".

Novedo Sul de Minas Gerais receberam medicamentos do chamado kitcomprados e distribuídos pelo governo do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a prioridade foi atender hospitais e unidades de saúde que estão com falta ou estoques quase zerados.