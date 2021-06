Decreto em Cássia flexibiliza restrições em razão da COVID-19

Pelo novo decreto assinado pelo prefeito Rêmulo Carvalho Pinto, o município, que está classificado na onda vermelha do Programa Minas Consciente, alivia um pouco as restrições de decreto anterior, que tinha regras previstas na onda roxa.





Os estabelecimentos e prestadores de serviços que tiveram a liberação devem seguir à risca todas as normas sanitárias, portanto fica autorizada a abertura das atividades comerciais e prestadores de serviços, desde que respeitando os protocolos sanitários e prevenção, contenção e combate da pandemia.



E que sejam rigorosamente cumpridos os protocolos da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município e do Plano Minas Consciente para evitar o contágio pelo coronavírus.



Pelas novas regras, supermercados podem funcionar, mas com a restrição de cinco fichas para cada faixa de clientes. Os serviços de saúde estão liberados, desde que haja marcação inicial, com controle do fluxo de pessoas para evitar aglomeração.





Cabeleireiros, manicures, barbeiros e pedicures estão liberados para receber clientes, desde que seja com marcação anterior e apenas um de cada vez.



Bares, lojas de conveniência, espetinhos, lanchonetes, pizzarias e restaurantes podem funcionar em sistema drive thru e venda na porta do estabelecimento, desde que o cliente não entre, até às 19h; após esse horário, somente podem funcionar no sistema de entrega em domicílio, até àmeia-noite.