Cinco vereadores de São Sebastião do Paraíso pegam COVID-19

Câmara de São Sebastião do Paraíso passou por desinfecção por causa dos constantes casos de COVID-19 (foto: Câmara Municipal/Divulgação) São Sebastião do Paraíso testou positivo para COVID-19. Fora o vereador eleito Márcio Aurélio de Carvalho (PL), que morreu em decorrência da doença na tarde de 31 de dezembro de 2020, um dia antes de tomar posse.

Além disso, outros três vereadores tiveram de se afastar momentaneamente de suas funções porque as esposas testaram positivo para a doença. Primeiro, Vinício Scarano Pedroso (Cidadania). No ano passado, ele já havia testado positivo.



Em em maio, foi a vez do presidente do Legislativo, Lisandro José Monteiro (Solidariedade), e do vereador Juliano Carlos Reis (PP), que tiveram de se ausentar das atividades pelo fato de as esposas terem contraído a doença.



No final de janeiro, o vereador Luiz Benedito de Paula (Partido Progressista) testou positivo para coronavírus. Ele ficou internado na Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso por duas semanas e após receber alta foi para casa continuar tratamento por mais duas semanas, antes de retomar as atividades legislativas.





A vereadora Maria Aparecida Cerize Ramos (PSDB) contraiu COVID-19, na forma leve da doença. Ela é chefe do setor de Fisioterapia na Santa Casa, ficou em tratamento em casa e afastou-se por 14 dias das atividades.





O vereador Marcos Antonio Vitorino (PSC) testou positivo para COVID-19 em 20 de maio e ficou hospitalizado por cerca de 10 dias na Santa Casa. Recebeu alta em 29 de maio e estava se recuperando em casa.





Por último, José Luiz das Graças (PRB) foi diagnosticado com a doença na sexta-feira, 4 de junho. Com a forma leve da doença, está se recuperando em casa, em isolamento.





Por causa disso, a Câmara de Vereadores da cidade foi fechada para uma completa desinfecção do prédio.



No dia 24 de maio, houve uma reunião com todos os servidores e vereadores para falar sobre as medidas de proteção contra a COVID-19 e os recentes casos diagnosticados entre membros do Legislativo.





A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso ficou com as dependências fechadas e as atividades suspensas entre os dias 17 e 21 de maio de 2021 – inclusive a sessão ordinária e a audiência pública sobre a captação obrigatória de água da chuva (que será remarcada em momento oportuno).