BH registra mais uma morte de criança por COVID-19

(foto: radioculturafoz)





crianças, entre um e quatro anos, morreram em Belo Horizonte, vítimas da COVID-19. O boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado na sexta-feira (4), confirmou mais um caso de morte nesta faixa etária. Foram duas no ano passado e outras duas nos cinco primeiros meses de 2021.



Leia também:



Desde o início da pandemia, em março do ano passado, quatro, entre um e quatro anos, morreram em Belo Horizonte, vítimas da. O boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado na sexta-feira (4), confirmou mais um caso denesta faixa etária. Foram duas no ano passado e outras duas nos cinco primeiros meses de 2021.Leia também: Minas confirma 5,8 mil casos novos de COVID-19

O boletim da PBH indica também o crescimento de óbitos entre jovens de 20 a 39 anos, na capital. Nos cinco primeiros meses deste ano, o número quase que dobrou, foram 97 contra 53 nos nove meses desde o registro do primeiro caso no país em 2020. Na faixa entre 10 e 19 anos, são duas as mortes, uma no ano passado.