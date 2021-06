Lagoa Santa reforça blitz e alerta contra dengue e COVID-19 no feriadão

As blitze do feriado prologado de Corpus Christi vão ocorrer até domingo (06/06), no trecho de entrada da cidade, no bairro Santos Dumond, na praça Felipe Rodrigues, na região da Vila Maria e região da Várzea (foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Lagoa Santa) Quem está em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi na cidade ou para ir ao município vizinho de Santana do Riacho, na Região da Serra do Cipó, tem se deparado com blitze educativas que alertam sobre os perigos da COVID-19 e da dengue.

De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2021 já foram registrados 122 casos de dengue na cidade. O maior número dos focos de Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela, foram encontrados em sítios e em casas que são usadas para atividades de veraneio.

De acordo com o Secretário de Saúde, Gilson Urbano, muitas das atividades de veraneio são desenvolvidas nesses locais em feriados. Depois, os visitantes ao irem embora deixam muitas garrafas de bebidas destampadas que acabam por acumular água e posteriormente se tornam foco e local de transmissão da doença.

Em 2020, segundo a Secretaria de Saúde, mesmo com todas as restrições de atividade de veraneio e as pessoas ficando mais em casa não impediu a circulação do mosquito e foram registrados durante todo o ano 220 casos de dengue.



Casos de dengue reduziram

Mas ao comparar com o ano anterior, de 2019, onde não havia a pandemia da COVID-19, os números de casos de dengue em 2020 foram 91% menores. Gilson Urbano afirma que o ano de 2019 foi recorde de casos na cidade e alcançou a marca de 2400 infectados pelo vírus da dengue com muitas internações durante todo o ano.

“A partir dessa época optamos em fazermos ações de vigilância em saúde durante o período de feriados prolongados”.

Ao contrário dos números de casos de dengue diminuírem durante os últimos três anos, os casos de COVID-19 aumentaram ao comparar os anos de 2020 e 2021. Em 2020 foram registrados 1550 casos confirmados e 17 mortes.

Em relação a 2021, de janeiro até essa sexta-feira (04/06), são 4.547 casos registrados e 125 mortes pela doença.

Em menos de seis meses de registro de pessoas contaminadas de COVID-19 em 2021 já supera em 89% de casos ao comparar com o pior cenário de dengue, que foi em 2019, com 2400 casos registrados o ano todo.

Ações de combate à dengue

De acordo com o secretaria de saúde, as blitze do feriado prologado de Corpus Christi vão ocorrer até este domingo (6/6), no trecho de entrada da cidade, no Bairro Santos Dumond, na praça Felipe Rodrigues, na região da Vila Maria e região da Várzea.

“A escolha dos locais para a ação são estratégicos porque são rotas que levam aos condomínios e áreas de sítio bem como locais onde as pessoas passam para fazer compras em supermercados”.

Além das campanhas educativas, a Secretaria de Saúde informa que mantém vigilância constante e permanece no atendimento às denúncias do Disque Denúncias.

A Secretaria de Saúde informa as visitas domiciliares dos agentes de endemias é inviável no momento, em decorrência da pandemia de COVID-19.



Com isso, são feitas visitas de alerta por meio do telefone, conhecidas como visitas call center, em que são feitas ligações telefônicas para os moradores como forma de alertar a população.

Além disso, as 21 equipes da saúde da família continuam fazendo o atendimento aos pacientes com suspeita de dengue nos postos de saúde para fazer a hidratação e aqueles pacientes que precisam de internação são direcionados para a Santa Casa de Lagoa Santa.