Nova Lima: postos de saúde fecham por 4 dias no feriado e param de vacinar

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Moradores do município de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram surpreendidos neste feriadoao se depararem comde saúde emde quatro dias, mesmo em meio àe campanhas de imunização conta a COVID-19.A prefeitura da cidade confirmou que as unidades básicas de saúde ficaram fechadas e informou que o serviço deprosseguirá a partir de-feira (07/6).Nessa data, a administração municipal vai continuar o atendimento a pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, pessoas com deficiências permanentes a partir de 18 anos e profissionais da educação infantil e ensino fundamental até o segundo ano (crianças de 3 a 7 anos).A cidade acumula 15.095 casos da-19. 186 pessoasa vida no município. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado na última quarta-feira (02/6). Os boletins do feriado não mostram ade casos por município.Segundo o '' disponibilizado pelo estado, a cidade recebeu 44.748 doses de vacinas. 24.242 receberam a primeira dose. Dessas, 12.487 receberam a segunda dose do imunizante. As informações foram atualizadas pelo município em 28 de maio.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

