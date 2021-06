Com vacina, mortes de idosos de 80 anos caiu pela metade em Uberlândia

Muda perfil

O percentual deentre pessoas na faixa dos 80 anos porpela metade emapós o início da. Os números foram divulgados pela prefeitura do Município do Triângulo Mineiro. Os idosos são o grupo com maior número de imunizados, com aplicação de duas doses em 63 mil deles, o que representa quase 80% dos totalmente imunizados no local.Em janeiro, os óbitos entre pessoas de 80 a 89 anos representavam 16,67% das mortes por COVID-19 na cidade. No mês de maio, essa taxa caiu cerca de 50%, chegando a 8,53%. Os número se tornam ainda mais expressivos entre aqueles que têm mais de 90 anos, que é um grupo menor. No início do ano, as perdas nesta faixa etária representavam 8,97% e no último mês cederam para 1,42%.Dados do vacinômetro municipal apontam 98.568 pessoas com mais de 60 anos vacinados com a primeira dose de imunizantes contra o coronavírus. Já com a segunda aplicação feita há 63.169 habitantes desse grupo. O segundo recorte com maior quantidade de vacinas tomadas é o de indivíduos com comorbidades, somando 37.447 no total. Apenas 12 destes receberam a segunda aplicação.“Depois de quase um ano adotando e estimulando diversas medidas sanitárias e de biossegurança para combater o avanço da Covid-19, foi com o início da vacinação que sentimos uma redução mais significativa no número de óbitos entre aquelas com mais de 80 anos”, afirmou o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão(PP), em nota divulgada pela prefeitura.Contudo, segundo dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, ao mesmo tempo em que houve imunização dos mais velhos, a proporção entre o total de óbitos e aqueles por faixa etária teve uma mudança de perfil, com vítimas