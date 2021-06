Mais de 100 pessoas são flagradas em festa clandestina em Uberlândia

Umacom mais de 100 pessoas foi finalizada emnesta sexta-feira (4/6), depois que a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado por perturbação do sossego. De acordo com o registro da ocorrência, entre as pessoas estavam duas adolescentes. Foram apreendidas drogas, carros e uma réplica de arma de fogo. Dois homens foram apontados como responsáveis pela festa e acabaram conduzidos pela polícia.

Participantes da festa foram revistados fora do local do evento

Quando os primeiros militares chegaram ao imóvel onde acontecia o evento, no Bairro Shopping Park, Região Sul da cidade, não sabiam que encontrariam uma aglomeração tão grande e foi preciso reforço para que houvesse abordagem no local. Mais de 20 policiais participaram da ação.Todos foram retirados da casa. No imóvel foram encontradas porções de maconha, ecstasy e cocaína, além de uma garrafa de benzina, solvente que é usado para inalação. Havia ainda uma pistola falsa e pelo menos três carros com problemas de documentação, que acabaram apreendidos.Ainda de acordo com a PM, foram cobrados R$20 de cada pessoa que foi à festa. A informação foi descoberta porque todos os participantes tinham pulseiras do evento nos pulsos.Os dois homens que foram responsabilizados pela festa clandestina ainda poderão responder por tráfico de drogas e corrupção de menores, além de seremR$5 mil pela organização do evento durante a. Os frequentadores do local também poderão ser multados em R$200 cada um.