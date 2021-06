COVID-19: suspensa vacinação para deficientes visuais em Patos de Minas

Secretária de Saúde, Ana Carolina Caixeta, informou que termos serão reavaliados (foto: Reprodução/Redes Sociais/Prefeitura de Patos de Minas) vacinação de deficientes visuais permanentes contra a COVID-19 foi suspensa nesta sexta-feira (4/6) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo o Município, houve confusão nos critérios por conta da circulação de informações incorretas pela internet, o que tumultuou o atendimento. O objetivo da interrupção foi verificar laudos apresentados e melhorar a divulgação de informações sobre quem pode receber a imunização do grupo específico. depermanentes contra afoinesta sexta-feira (4/6) em, no Alto Paranaíba. Segundo o Município, houve confusão nos critérios por conta da circulação de informações incorretas pela internet, o que tumultuou o atendimento. O objetivo da interrupção foi verificar laudos apresentados e melhorar a divulgação de informações sobre quem pode receber a imunização do grupo específico.





Um dos principais problemas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foi a informação de que teriam direito à vacina os motoristas com a chamada averbação A na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que aponta o uso obrigatório de lentes corretivas.



Nesta sexta, entretanto, algumas pessoas que não poderiam se vacinar foram até o local de imunização e parte delas pode ter recebido incorretamente doses do imunizante contra o coronavírus. “Houve algumas confusões quanto aos critérios no que se enquadra como deficiência visual. Para não ocorrer em erro, suspendemos a vacinação dos deficientes visuais. Sobre quem já se vacinou com o termo de auto declaração, vamos reavaliar chamar todas as pessoas novamente”, disse a secretária de Saúde de Patos de Minas, Ana Carolina Caixeta.



“A informação quanto ao que é considerado deficiência visual prioritária está devidamente divulgada nos canais da prefeitura, e a partir de hoje, serão feitos novos comunicados para reforçar esse esclarecimento”, comunicou ainda a prefeitura.



Será agendada nova data para atender pessoas com deficiência visual permanente. Para as demais deficiências, segue normalmente o cronograma já divulgado.



O PNI admite o uso de autodeclaração para quem possui deficiência permanente comprovar a condição, mas caso houver declaração falsa de deficiência grave, a denúncia é levada ao Ministério Público de Minas Gerais, podendo haver responsabilização criminal.