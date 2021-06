Ocupação de UTIs COVID cai em BH, mas permanece em nível de alerta

A ocupação dos leitos depara pacientes com COVID-19 em Belo Horizonte apresentou ligeira queda nas últimas 48 horas. Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado na noite desta sexta-feira (4/6), o percentual de uso das vagas do SUS é de 85,9%.

O índice geral de ocupação, incluindo leitos públicos e privados, é de 80,5%, contra 82,7% do boletim anterior.

A transmissão do vírus também sofreu decréscimo. De acordo com o informe da PBH, o número médio de transmissão por infectado (RT) é de 0,95 nesta sexta (4/6), ante 0,97, número registrado há dois dias.

Na prática, isso quer dizer que, no patamar atual, cada 100 infectados pelo Sars-COV-2 contaminam outras 95 pessoas.

A ocupação das vagas de enfermaria também caiu. Agora, há 61,3% leitos ocupados. No balanço passado, eram 63,9%.

A capital mineira registra, até o momento, 5.182 vítimas da COVID-19 - acréscimo de 30 desde o dia 2 de junho.

Os casos confirmados somam 212.178. Os recuperados, 199.270, enquanto 7.726 pacientes estão em acompanhamento.

Cerca de 876,3 mil moradores da capital mineira (43%) receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A segunda dose foi aplicada em aproximadamente 399,4 mil pessoas (19,6%).

Minas

Desde o ínicio da pandemia, o novo coronavírus tirou 41.418 vidas em Minas Gerais - 248 nas últimas 24 horas. Em todo o estado, há 1.610.983 doentes. Destes, 5.958 foram infectados de quinta (3/6) para sexta-feira (4/6).





Os números são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).





Ainda segundo a pasta, os recuperados somam 1.477.442. Outros 92.123 pacientes estão sob acompanhamento.

O grupo contempla idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), gestantes, puérperas (parto há 45 dias), forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e trabalhadores da educação.