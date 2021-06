COVID-19: Pouso Alegre não seguirá novas restrições da onda vermelha

Pouso Alegre não aderiu ao Minas Consciente e fica de fora das novas medidas restritivas da onda vermelha (foto: Daniel Silva/Arquivo Terra do Mandu) A partir do próximo domingo, dia 06, as cidades do Sul de Minas, que estão na onda vermelha do programa Minas Consciente, vão ter novas restrições de combate à pandemia da Covid-19. Entre as novas medidas estão a proibição de eventos, de atrativos culturais e naturais; proibição de academias, clubes e salões de beleza; alimentação em bares e restaurantes fica limitada até 19h; após este horário, apenas delivery, sem retirada em balcão.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o município seguirá o que está no último decreto municipal e analisado, no dia a dia, o cenário da pandemia no município.



Diferente da onda roxa, nessa fase da onda vermelha cada município tem autonomia para definir quais restrições vai impor. Sendo assim, o decreto de Pouso Alegre, publicado em abril, estabelece que:





- Restaurantes, bares lanchonetes e congêneres poderão funcionar no máximo até meia noite e limitados a 50% da capacidade de ocupação;

- Templos, igrejas e demais locais de culto podem abrir desde que respeitando a ocupação máxima de uma pessoa a cada 4m²;

- Academias de esportes e atividades físicas deverão manter distanciamento mínimo de 2m entre os frequentadores e não adotarem aulas coletivas de contato ou em espaços fechados;

- Salões de beleza, cabeleireiros, clínicas de estética e congêneres poderão funcionar apenas com hora marcada;

- Conveniências 24h deverão encerrar atividades à meia noite;

- Estabelecimentos comerciais devem adotar horário especial para atender pessoas de grupos de risco;

- *Único item do decreto que mudou foi o retorno das aulas presenciais que foi autorizado em decreto posterior.



Todos os estabelecimentos comerciais do município e serviços públicos ou privados somente poderão funcionar adotando medidas de segurança, como uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool 70%, além de evitar aglomerações e cuidar para que eventuais filas tenham o devido distanciamento.

Pandemia em Pouso Alegre

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura ontem e com dados do dia anterior, a ocupação de leitos de UTI para tratamento de paciente com a COVID está em 94% em Pouso Alegre, e os leitos clínicos têm ocupação de 65%. São 114 pessoas internadas em hospitais da cidade.



Nesse boletim, foram confirmados 128 novos casos de moradores infectados com o coronavírus. Um novo óbito também foi registrado, chegando a um total de 355 vítimas da doença, desde o início da pandemia. O total de contaminados é de 18,087. O total de pacientes recuperados está em 16.808.



Atualmente, Pouso Alegre tem 924 pessoas em acompanhamento com a COVID-19. São moradores que estão em isolamento domiciliar, cumprindo a quarentena de 14 dias, em caso de sintomas leves, ou estão internadas em hospitais.

Novas restrições anunciadas

Em reunião do Comitê Extraordinário COVID-19, realizada ontem (03), o Sul de Minas e outras quatro macrorregiões do estado (Triângulo do Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro Sul), que já estavam na onda vermelha, foram consideradas em cenários epidemiológico e assistencial desfavoráveis, o que aponta para um momento crítico da pandemia.



O principal motivo dessa alteração são os indicadores analisados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) quanto as tendências de piora na transmissão da doença e na ocupação de leitos e possíveis filas.

“Esta gradação dentro da onda vermelha é importante, pois estamos em um momento heterogêneo da pandemia no estado, com cenários diferentes, porém críticos. Dentro destas diferenças, ressaltamos a necessidade de medidas mais restritivas, ainda, para evitar o estresse do sistema de saúde”, explicou o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti. Segundo ele, o momento ainda é de incidência alta da COVID-19 no estado.

Segundo dados extraídos desta quinta-feira, extraídos às 7h50, 250 pacientes suspeitos ou confirmados para covid-19 aguardam por internação em leitos de UTI, em Minas Gerais. No Sul de Minas, a situação atual é mais crítica nas cidades da Regional de Saúde de Passos, com pacientes sendo transferidos para municípios de outras regiões do estado.