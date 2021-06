Professora grávida reclama que não foi vacinada em BH

Ela pediu que fosse fornecido documento sobre a recusa e que teria sido respondida com rispidez por um profissional da saúde. Ao tentar gravar a situação, a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas.

A docente disse que se dirigiu ao posto indicado pela Prefeitura de Belo Horizonte, onde seriam aplicadas doses para "gestantes e puérperas de grupos prioritários" com Coronavac. "Fomos (ela e o marido) recebidos de forma ríspida pela enfermeira da triagem. Ela ligou diretamente para a chefia e disse que não aplicaria a vacina. O argumento é que professoras grávidas não podem ser vacinadas. Mostramos para ela a instrução da própria PBH, mas foi inútil", relatou.

Letícia diz que não houve insistência e que "apenas" pediu um documento registrando a recusa formal. "Ela (a servidora) não aceitou fazer o documento e chamou a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Foi assim que fomos embora do posto, sem vacina, sem recusa formal e com forças repressoras a nosso caminho", reclamou.

O casal disse que se dirigiu ao posto seguindo instruções obtidas no site da prefeitura.

A prefeitura esclareceu que a professora não recebeu a vacina por não se enquadrar nos critérios determinados pelo Ministério da Saúde, e que no momento não estão sendo vacinadas grávidas sem comorbidades.

Em nota, a PBH alertou sobre a importância de os usuários ficarem atentos aos locais de vacinação, "já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", e que os procedimentos de imunização são realizados "de acordo com orientações do Ministério da Saúde, e que estão sendo vacinadas contra a COVID-19 apenas as gestantes e puérperas COM COMORBIDADES ou que estejam especificadas pelo Ministério da Saúde, conforme Decreto nº 10.282, como trabalhadoras de serviços essenciais (desde que tenha a avaliação individual de risco benefício a realizada em conjunto com o médico)."

A nota informa que "as gestantes e puérperas COM COMORBIDADES deverão comprovar a condição de risco (comorbidade), conforme recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a COVID-19 (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica).