Voo com 83 brasileiros deportados dos EUA chega em Confins

O avião pousou por volta das 15h (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press - 21/5)

Oitenta e trêsque foramdos(EUA) desembarcaram no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na tarde desta sexta-feira (4/6). O avião pousou por volta das 15h. Essas foram as informações divulgadas pela administração do





O desembarque de pessoas que tentaram entrarnos EUA não era aceito pelo Brasil desde 2006. A mudança voltou a ser adotada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em outubro de 2019.No dia 21 de maio, um grupo comdeportados dos Estados Unidos desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.Esse foi o primeiro movimento de deportação em massa de imigrantes brasileiros apósassumir a presidência dos Estados Unidos, em kaneiro deste ano.

O democrata suspendeu por 100 dias as deportações e prometeu tratar de ‘forma digna’ imigrantes ilegais que vivem hoje no país. Ele, no entanto, repete prática bastante usada durante a gestão de seu antecessor, o empresário Donald Trump, conhecido por suas políticas anti-imigração.



Todos viajaram algemados, por determinação do governo americano, a exemplo do que ocorreu em outros voos durante o governo do republicano Donald Trump, que tinha uma postura declaradamente mais hostil em relação aos imigrantes ilegais.