Avião com mais de 180 brasileiros deportados dos EUA pousa em Confins

Em 4 de junho do ano passado, 83 brasileiros deportados dos EUA desembarcaram em Confins: o terminal recebeu, até o momento, 51 voos de expatriados (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

A deportação está autorizada no Brasil desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) emitiu um parecer permitindo a medida apenas com um atestado de nacionalidade. Até 2006, o Itamaraty não permitia esse trato aos brasileiros irregulares no exterior.

Um voo com 187 deportados dos Estados Unidos desembarcou às 13h15 deste sábado (5/2) no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Este foi o segundo maior voo com brasileiros deportados.A BH Airport, que administra o terminal, informou que o avião decolou de El Paso, no Texas.Ontem (4/2), outros dois voos com deportados dos Estados Unidos pousaram em Confins. Um avião com 92 brasileiros chegou às 13h, e outro, com 101, chegou ao aeroporto às 16h35. Já são 54 voos desde outubro de 2019.A BH Airport informou que 4.211 brasileiros passaram pelo aeroporto de Confins após tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos.