Mais um voo com deportados dos EUA chega a Confins nesta sexta

O avião saiu de Miami e fez escala em San Juan (Porto Rico) e Manaus, antes de chegar a Confins (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um grupo de 33 pessoas deportadas dos Estados Unidos. De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal, esse é o Nesta sexta-feira (17) pousou no, em Confins, um grupo de 33 pessoasdos Estados Unidos. De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal, esse é o 18° voo desde outubro de 2019.









Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até o momento, não houve notificação de casos suspeitos do novo coronavírus no avião.



O órgão informa que neste momento de pandemia, se o viajante estiver com sintoma ou qualquer outro sinal, ele deve desembarcar e observar a orientação do Ministério da Saúde para pessoas que chegam do exterior ou que apresentem sintomas.



Jair Bolsonaro (sem partido) desde o ano passado. O desembarque de pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos EUA não era aceito pelo Brasil desde 2006. A mudança de postura foi colocada em prática pelo governo do presidente (sem partido) desde o ano passado.





