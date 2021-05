(foto: Prefeitura de Serra da Saudade/Divulgação)

Na sexta-feira (29/05), Minas ultrapassou a triste marca de 40 mil mortos pela-19. No entanto, apesar desse número demonstrar a gravidade da pandemia em todo o estado, 26 municípios mineiros não perderam nenhum de seus cidadãos para a doença. Depois de um ano e dois meses da primeira morte em Minas, essas cidades, embora tenham confirmado casos, não tiveram nenhuma morte.

Esse cenário é bem difertente para 97,4% dos municípios mineiros, onde algumas pessoas acometidas pelo novo coronavírus não resistiram e morreram. Neste sábado, de acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da, foram confirmadas 236 mortes em 24 horas e Minas atingiu 40.262 no total desde o início da pandemia. A curva de transmissão segue em patamar elevado. Foram confirmados 8.916 novos casos em 24 horas, ultrapassando 1,56 milhão no total.

De acordo com o boletim epidemiológico de sexta-feira (28/05), o mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que tem a listagem dos municípios com os respectivos número de casos e mortes, as 853 cidades mineiras têm casos de contaminação pelo coronavírus e 827 registraram pelo menos uma morte. No boletim deste sábado, a SES não divulgou a listagem dos municípios.

De acordo com o boletim de sexta, 68% das mortes ocorreram em pessoas com algum tipo de cormobidade, o maior percentual entre pessoas com cardiopatia, diabetes e obesidade. A maior parte das mortes (75%) está na faixa etária acima de 60 anos. Os homens morrem mais por COVID-19, eles representam 55% (21.874), enquanto as mulhers são 45% (18.152).

MUNICÍPIOS MINEIROS SEM MORTES POR COVID-19

Araçaí

Aricanduva

Bertópolis

Bonito de Minas

Campo Azul

Carmesia

Cedro do Abaeté

Desterro de Melo

Diogo de Vasconcelos

Estrela do Indaiá

Fama

José Gonçalves de Minas

José Raydan

Miravânia

Patis

Pedra do Anta

Pedro Teixeira

Santana dos Montes

São Sebastião do Maranhão

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serranos

Santa Bárbara do Tugurio

Santana dos Montes

Tapiraí

Veredinha

Fonte: Boletim epidemiológico de 28 de maio, divulgado pela SES-MG





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.