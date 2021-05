BH tem aplicação da segunda dose da AstraZeneca para idosos de 80 a 85 anos

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A ansiedade pela espera da segunda dose da vacina AstraZeneca terminou nesta manhã de sábado para um grupo de idosos de 80 a 85 anos, que esperaram cerca de três meses para a aplicação do reforço do imunizante contra o coronavírus.Um posto drive thru foi montado na 4ª Cia do Exército, no Barro Preto, Região Oeste de Belo Horizonte, em frente ao prédio da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Foram reservados cinco boxes de vacinação, onde os idosos podiam receber o imunizante sem sair do carro.O aposentado Joaquim Rezende de Oliveira, de 83 anos, foi ao posto de vacinação na companhia do filho, Giovanni Oliveira. Como Joaquim tinha um adesivo de medicamento no braço direito, achou melhor descer do carro para receber a segunda dose da vacina no braço esquerdo. Ele contou que a espera pelo reforço provocou ansiedade, mas a conclusão do processo traz tranquilidade.Outra que compareceu à segunda dose da vacinação foi a aposentada Olga Gomes, com direito a registro fotográfico para o grupo de WhatsApp da família. Ela também disse que esperou com ansiedade, mas, imunizada, pretende viajar assim que possível. O destino está na ponta da língua, a cidade mineira de Araxá, onde Olga já visitou algumas vezes. A aposentada disse que foi orientada a manter os cuidados de antes, mas festeja a maior liberdade que vai ganhar de agora em diante.