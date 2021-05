BH: professores criticam retorno das aulas da educação infantil na ALMG

O retorno das aulas presenciais da educação infantil na rede municipal de Belo Horizonte é tema de audiência pública desta terça-feira (25/5) (foto: TV Assembleia/Reprodução)

Durante audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) desta terça-feira (25/5), professores e representantes sindicais criticaram a volta às aulas nas escolas infantis da rede pública e particular de Belo Horizonte. A sessão foi solicitada pela deputada Beatriz Cerqueira (PT), presidente do comitê.









“Em vários momentos o prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi às mídias falar com muita convicção, ou parecia que existia uma convicção, com relação a que não teria o retorno das aulas, por exemplo, se a gente não atingisse o número de 20 casos de contaminação por 100 mil habitantes. No início desse ano ele chama o retorno às aulas quando se tem 400 casos por 100 mil habitantes” disse a educadora.





retorno das aulas presenciais da educação infantil das aulas presenciais da educação infantil foi autorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte no final do mês de abril , após mais de um ano de suspensão devido à pandemia de COVID-19.





Na ocasião, foram definidas regras sanitárias para o retorno na tentativa de garantir a segurança de professores, alunos e colaboradores. A Secretaria Municipal de Educação informou que a volta às aulas em BH será realizada em etapas, de acordo com os indicadores do vírus na capital mineira.





Após o anúncio, a categoria havia decretado greve sanitária e continuação do trabalho apenas de forma remota. Um dos argumentos defendidos pelos sindicatos é que, mesmo com as propostas oferecidas pela prefeitura de técnicas para distanciamento social e prevenção da transmissão do coronavírus, como, por exemplo, a divisão por grupo de alunos em salas específicas para evitar contato físico, não há garantias de que as medidas serão efetivas.

Segundo Polly do Amaral, representante da Associação dos Pais e Responsáveis de Estudantes, as regras não foram bem denifidas pelo Executivo municipal. "Belo Horizonte não tem protocolo. Isso que é divulgado e chamado de protocolo, é uma parte. Um protocolo tem que denifir muito bem os parâmetros que vão ser adotados para tomada de decisão, tanto para abertura quanto para fechamento e isso não existe", disse.





Vanessa Portugal, representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede BH), disse que o ensino presencial está colocando a vida dos professores e das crianças em risco e afirmou que o retorno foi influenciado por pressão dos colégios particulares.





“Nossa greve está sendo profundamente atacada, com assédio moral e ameaça de corte nos salários. Não há materiais físicos e humanos para cumprir protocolos sanitários. As escolas não têm condições de abrir”, disse.





A vereadora Iza Lourença (PSOL-MG) destacou que a maioria defende a retomada presencial o mais rápido possível, mas que o ambiente escolar neste momento é arriscado. “Acontece que não estamos em um ambiente seguro em nosso país. Não estamos no ambiente como alguns países já atingiram, de retornar às aulas, de poder fazer eventos”, informou.





Casos de contaminação no colégio Santo Agostinho





Santo Agostinho do Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, as aulas presenciais foram suspensas até o próximo dia 28 depois de surgirem No Colégiodo Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, as aulas presenciais foram suspensas até o próximo dia 28 depois de surgirem três casos de infecção pelo novo coronavírus na unidade





Segundo a escola, os diagnósticos são de "colaboradores administrativos-pedagógicos que trabalham direto com estudantes e professores".





O pai de um aluno, que preferiu não se identificar, acredita que não há como a escola garantir a segurança. "Qual protocolo a escola está seguindo? Por que mudaram de posição em menos de um dia? O resultado são professores inseguros com a possível volta e pais sem saber o que realmente está acontecendo e o risco que esse retorno representa", afirmou. (Com informações de Larissa Ricci e Gabriel Ronan)

