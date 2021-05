Juiz de Fora monitora paciente que teve COVID após viagem à Índia

Amostras coletadas do paciente foram enviada a Belo Horizonte para o sequenciamento do genoma do vírus (foto: Pixabay)







A Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, monitora um paciente que foi diagnosticado com COVID-19 após uma viagem à Índia, onde circula uma nova variante do coronavírus.





LEIA MAIS 06:00 - 25/05/2021 Cepa indiana deve agravar 3ª onda e requer vacinação

11:16 - 25/05/2021 COVID-19: com média de 223 mortes por dia, Minas totaliza 39.176

21:20 - 24/05/2021 Homens se cadastraram como gestantes para furar fila da vacinação



O paciente está isolado e teve amostras de sangue coletadas para realização do sequenciamento do genoma do vírus.



"O Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município vem monitorando o caso de perto. O material já foi enviado para Belo Horizonte para análise", diz a nota do Executivo municipal enviada ao Estado de Minas nesta terça-feira (25/5). Segundo nota enviada pela prefeitura, trata-se de uma pessoa que esteve naquele país trabalhando embarcada em um navio e testou positivo para a doença no município.O paciente está isolado e teve amostras de sangue coletadas para realização do sequenciamento do genoma do"O Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município vem monitorando o caso de perto. O material já foi enviado para Belo Horizonte para análise", diz a nota do Executivo municipal enviada aonesta terça-feira (25/5).





A prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde não informaram a idade, o sexo, nem o quadro clínico do paciente.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) ainda não se manifestou sobre o caso.





Variante indiana

O Brasil registra, até o momento, seis casos confirmados de infecção pela variante indiana do coronavírus - a chamada B.1.617. Todos os pacientes estão no Maranhão. Eles são tripulantes do navio MV Shandong da Zhi, que saiu da Malásia e chegou ao litoral maranhense em 14 de maio.





De acordo com as autoridades sanitárias do estado, um dos infectados está internado na UTI de um hospital particular de São Luís. Os outros permanecem isolados dentro do navio, em alto mar, a cerca de cerca de 35 quilômetros da costa.





Outros dois estados brasileiros investigam casos suspeitos de B.1.617 - Ceará e Pará.





A variante foi registrada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado. Com a explosão de casos no país e sua disseminação no Reino Unido , autoridades sanitárias do mundo inteiro estão sob alerta.