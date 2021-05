Mais dois funcionários do Santo Agostinho testam positivo para COVID-19

Santo Agostinho do Gutierrez registra ao menos três casos de COVID-19 entre seus funcionários (foto: Colégio Santo Agostinho/ Reprodução)

O Colégio Santo Agostinho do Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, prolongou a suspensão de suas aulas presenciais até o próximo dia 28. A medida acontece depois da detecção de mais dois casos de infecção pelo novo coronavírus na unidade.





Segundo a escola, os diagnósticos são de "colaboradores administrativos-pedagógicos que trabalham direto com estudantes e professores".das atividades presenciais está dentro do determinado pelo Programa Minas Consciente, do governo do estado."O colégio ressalta que, não necessariamente, os colaboradores tenham se contaminado na escola, pois o ambiente é muito asséptico e com muitas barreiras de proteção", informou o Santo Agostinho.A unidade do Gutierrez realizou testes deem todos os seus funcionários nessa sexta (21/5). Neste domingo (23/5), o Hospital Mater Dei entregou os resultados, com dois diagnósticos positivos.

A nota do Santo Agostinho também ressalta que o colégio "trabalhará junto aos parceiros técnicos e de saúde, de maneira a reavaliar o melhor momento de retomada das atividades presenciais".



Um comunicado também foi enviado aos pais para orientá-los.



"Gostaríamos, hoje, de ter dado uma notícia diferente. Sabemos quanto é desgastante para as famílias, para os estudantes e, igualmente, para a escola", informa o texto, que também ressalta "paciência, cautela e prudência".

Outro caso



Na sexta, outra funcionária foi diagnosticada com a doença no Santo Agostinho Gutierrez. Pais alegaram falta de transparência e questionaram o protocolo adotado.



A primeira infecção foi de colaboradora da área administrativa, que atua como auxiliar educacional, com suporte direto aos estudantes e professores - que lecionam presencialmente, para os dois grupos de escalonamento.



O pai de um aluno, que preferiu não se identificar, acredita que não há como a escola garantir a segurança.



"Em um primeiro momento, o colégio diz que se trata de uma funcionária do administrativo, hoje, já disseram que ela atua como auxiliar educacional. Falta transparência", disse.



"Qual protocolo a escola está seguindo? Por que mudaram de posição em menos de um dia? O resultado são professores inseguros com a possível volta e pais sem saber o que realmente está acontecendo e o risco que esse retorno representa", afirmou o pai, que tem receio de mandar o filho para a escola.

Confira a íntegra da nota do Santo Agostinho abaixo:

"O Colégio Santo Agostinho informa que as atividades presenciais da unidade do bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, seguem suspensas de 24 a 28 de maio. A decisão foi tomada após o recebimento do resultado dos testes de Covid-19 (RT-PCR), realizados na sexta-feira (21), no quadro de funcionários que estavam trabalhando presencialmente na Unidade. Os resultados foram recebidos neste domingo (23), e dois novos casos positivos foram detectados em colaboradores administrativos-pedagógicos, que trabalham direto com estudantes e professores.



A medida protetiva de suspensão das atividades presenciais está de acordo com o protocolo de emergência do Plano Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais. O Colégio ressalta que, não necessariamente, os colaboradores tenham se contaminado na escola, pois o ambiente é muito asséptico e com muitas barreiras de proteção – conforme estabelecido no protocolo Tempo de Cuidar, construído em parceria com a Arcadis.



O Colégio Santo Agostinho segue agindo de forma cautelosa e com a única intenção de preservar a segurança e a saúde de toda a comunidade escolar. Levando-se em conta a seguridade do ambiente, EPI's e todas as barreiras de proteção, a partir desta segunda-feira (24), o Colégio trabalhará junto aos parceiros técnicos e de saúde, de maneira a reavaliar o melhor momento de retomada das atividades presenciais.".





