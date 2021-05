PBH convoca trabalhadores da saúde de 42 a 39 anos para segunda dose

de Belo Horizonte (PBH) iniciará ada segunda dose daem trabalhadores da saúde de 42 a 39 anos a partir desta terça-feira (25/5).Cerca depoderão concluir o esquema vacinal. A aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 em profissionais da saúde entre 39 e 42 anos em Belo Horizonte estava prevista para o último sábado (22/5), mas não ocorreu devido à falta de vacinas.A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas para este público estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial.



Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O horário de funcionamento será das 7h30 às 16h30 em pontos fixos, e das 8h às 16h30 em pontos de drive-thru.



Os endereços estão disponíveis no portal da Prefeitura.



Segundo a pasta, os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística, os pontos são alterados frequentemente.

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).