COVID em BH: na fila da vacina, pessoas entre 59 e 50 anos criticam demora

Vacinação feita no prédio do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) vacina em Belo Horizonte, pessoas entre 59 e 50 anos aguardam com ansiedade a sua vez de receber o imunizante contra a COVID-19. Até quarta-feira (26/5), a capital mineira contempla com a primeira dose da vacina todo o público acima de 18 anos que preencheu o cadastro no portal da prefeitura até 16 de maio. Segundo a PBH, ainda não há orientação sobre a ampliação dos grupos. Na fila daem, pessoas entre 59 e 50 anos aguardam com ansiedade a sua vez de receber o imunizante contra a. Até quarta-feira (26/5), a capital mineira contempla com a primeira dose da vacina todo o público acima de 18 anos que preencheu o cadastro no portal da prefeitura até 16 de maio. Segundo a PBH, ainda não há orientação sobre a ampliação dos grupos.









Para ela, o ritmo de vacinação está ainda muito lento. “Eu espero sinceramente que essa fila da vacinação ande mais rápido, as vacinas cheguem e tudo se resolva o quanto antes. Eu também fico muito preocupada com as pessoas mais novas que eu, porque na verdade no fundo todo mundo deveria ser vacinado”, acrescentou.





Ela acredita que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem contribuído para atrasar a vacinação. “Eu acho que o papel do presidente da República é lamentável. Ele é contra a vacina, não tomou a vacina e não dá nenhum exemplo bom. A gente fica se sentindo realmente abandonado. Bolsonaro deveria ser o primeiro a estar na frente e dar o exemplo, mas ele faz exatamente ao contrário”, finalizou.





Outras pessoas compartilham o sentimento de Freda, como Valéria Guimarães, de 53 anos. Ela conta que tem vivido dia após dia com medo de sair na rua. “Eu estou muito ansiosa para tomar essa vacina. Na minha opinião está demorando demais. A gente está entrando na nova cepa, então está cada dia mais perigoso, mais temeroso. Cada dia a gente acorda com mais medo de sair para trabalhar”, relatou. “Estamos vivendo uma neurose de álcool e máscara e não conversando mais com as pessoas como antes. Essa vacina, infelizmente, está demorando demais no Brasil. Esse presidente nosso, infelizmente, não está nem aí para o nosso povo brasileiro. Não somente Belo Horizonte, como todo o Brasil está demorando para avançar com a vacinação”, completou.





A prefeitura de Belo Horizonte informou que segue orientações do Ministério da Saúde para ampliação de novos grupos. “A prefeitura segue as orientações dos Informes Técnicos do Ministério da Saúde, emitidos a cada nova remessa de vacina distribuída aos municípios. Nestes documentos, constam as orientações relativas à continuidade da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, como os grupos que devem ser contemplados com as vacinas enviadas”, explica a PBH, em nota enviada ao Estado de Minas.





Eles informaram ainda que não receberam orientações para ampliar a capacidade de cobertura para outros grupos, nem ao menos pessoas entre 59 a 50 anos. “Para dar andamento à campanha, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues pelo Ministério da Saúde. A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo.”





De acordo com o vacinômetro da PBH, são 2.037.913 pessoas do público alvo da vacinação na capital mineira. Desses, 36,3% receberam a primeira dose da vacina e outros 17,5% se imunizaram com a segunda dose.





BH conta com três vacinas para imunizar a população. Foram distribuídas 807.944 doses da Coronavac, do Instituto Butantan, sendo 382.972 para primeira aplicação e 328.135 na segunda. Da Astrazeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram 322.156 doses distribuídas, com 261.357 destinadas para a primeira dose e 28.137 para a segunda dose. Por fim, a mais recente é a da Pfizer, farmacêutica norte-americana, que foram distribuídas 139.434 doses e até o momento 95.216 para a primeira aplicação.





Quatro grupos prioritários, definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, do Ministério da Saúde, já foram aptos a receber as doses dos imunizantes. São eles: idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, beneficiários do BPC, gestantes e puérperas, forças de segurança e salvamento, forças armadas e funcionários do sistema de privação de liberdade, profissionais e moradores de ILPIs e residências inclusivas, SRT, quilombolas e outros grupos.





Nesta segunda-feira (24/5), dando seguimento à retomada da vacinação em pessoas com comorbidades, é a vez das pessoas entre 49 a 54 anos. Amanhã (25/5), é para o público entre 40 a 48 anos e quarta-feira (26/5) de pessoas entre 18 a 39 anos.