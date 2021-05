Itajubá passa a exigir QR Code para vacinar pessoas com comorbidades

21.739 pessoas já foram vacinadas contra a COVID-19 em Itajubá (foto: Fábio Marchetto / Agência Minas)





Os moradores que forem aprovados receberão a autorização com o código "QR Code" no e-mail e/ou WhatsApp cadastrados. O código deverá ser apresentado no momento da vacinação, seja em aparelho digital ou impresso, com um documento com foto (RG ou CNH). Quem não possui aparelho digital e/ou não conseguiu imprimir a autorização deve procurar o posto de saúde mais próximo para retirar o QR Code impresso.









Nesta quinta-feira (20/05), só serão vacinadas as pessoas que receberam a autorização nesta quarta (19). A imunização acontece, das 8h às 16h, nos seguintes locais: Parque da Cidade (em sistema drive-thru) e no Ginásio Poliesportivo Prefeito Tigre Maia (Tigrão). Porém, o cadastro permanece aberto e pode ser feito a qualquer momento. Quem for aprovado irá receber um documento com a data, horário, local da vacinação e o QR Code.

Cadastro de vacinação

Pessoas portadoras de comorbidades acima de 18 anos e priorizadas pelo Ministério da Saúde devem realizar um cadastro online no site itajubadigital.com.br para serem vacinadas conforme o recebimento de novas doses.





Vale destacar que para se vacinar é necessário ter o número do cartão do SUS. Quem não possui, deve procurar o posto de saúde mais próximo da residência para fazer o cartão.





De acordo com a prefeitura, 21.739 pessoas já foram imunizadas contra a COVID-19 em Itajubá. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira (19).

(Gabriella Starneck/Especial EM)

