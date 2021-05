Vacinas desviadas e insumos geram 22 denúncias por dia ao MPMG

Enquanto vacinas são desviadas, imunização dos profissionais da linha de frente ainda não está completa (foto: Getty Images)

Parlamentares integrantes da CPI dos Fura-Filas investigam quem recebeu vacina antes do devido (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



CPI dos Fura-filas

Um volume de 2.582denúncias dena vacinação contra o novo(Sars-CoV-2) emfoi protocolada no(MPMG) desde o nício do processo. A média é de 22por dia desde a aplicação da primeira dose, em 18 de janeiro de 2021.Sãovariadas que segundo o MPMG podem ser levadas aos promotores de justiça, desde, "desrespeito à ordem de prioridade davacinação, extravio de insumos (seringas, luvas, agulhas, etc) e extravio de".Para se ter uma ideia do volume de denúncias, se cada um representar uma dose perdida ou desviada, daria para se fazer a aplicação em todos os habitantes do Bairro Primeiro de Maio (2.421 moradores), na Região Norte de BH, que tem sérios problemas de vulnerabilidade social.Daria também para conferir aparcial da primeira dose a todos que moram no Mangabeiras (2 mil habitantes), bairro da Região Centro-Sul com grande concentração de idosos.Os desvios de vacinas ou extravio dee mesmo furar a fila dapode configurar diversos tipos de crime, segundo o MPMG, como abuso de autoridade, corrupção ativida ou passiva, peculato e concussão.O órgão recomenda que as denúncias sejam feitas à Ouvidoria do MPMG por ligação gratúita pelo telefone 127, pelo site do MPMG ou pessoalmente em uma Promotoria de Justiça do estado. O denunciante precisará relatar o fato com todas as informações que tiver, como data, nomes dos envolvidos, local, irregularidade. "Caso tenha, anexe ou apresente documentos, mensagens, vídeos, áudios ou fotos que comprovem o fato e auxiliem as investigações".Em Belo Horizonte, as denúncias também podem ser feitas no site da PBH. O governo de Minas também tem canais para esse tipo de desvio na Ouvidoria-Geral do Estado ou Disque-Saúde (136).Denúncias de desvios de vacinas destinadas a grupos prioritários como os de enfrentamento àpara autoridades da secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) e até funcionários em teletrabalho deram origem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 11 de março de 2021, à chamada CPI dos Fura-fila Os trabalhos apuram possíveis irregularidades na aplicação de vacinas contra a COVID-19 em servidores e também sobre o montante de recursos aplicados pelo governo nas ações de combate ao vírus.As denúncias levaram o governador Romeu Zema (NOVO) a exonerar o então secretário de estado de saúde , Carlos Eduardo Amaral e outros funcionários públicos que foram vacinados de forma indevida.Ao todo uma lista com 828 servidores foi divulgada pela SES-MG para a apreciação dos parlamentares, que vão decidir quais deles receberam doses indevidas e que poderão ser punidos pelos desvios.

