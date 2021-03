Zema demite Secretário de Saúde que admitiu ter sido vacinado contra COVID

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou no fim da noite de ontem o afastamento do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. O titular da pasta estava pressionado após abertura de CPI na Assembleia para investigar a vacinação dele de outros 806 servidores contra a COVID-19. “Comunico o afastamento do dr. Carlos Eduardo da Secretaria Estadual de Saúde. Agradeço o trabalho que realizou à frente da secretaria, em especial no combate à pandemia e na gestão para a futura retomada das obras dos Hospitais Regionais no Estado”, descreveu Zema no Twitter.

Mais cedo, Zema se reuniu com Amaral na Cidade Administrativa. O encontro a portas fechadas foi marcado após denúncias de casos de “fura-filas” da vacinação contra a COVID-19 entre servidores da pasta. Zema afirmou que iria determinar abertura de investigação interna. “Desde as primeiras informações sobre a vacinação de servidores estaduais fora dos grupos prioritários, determinei a imediata abertura de investigação pelos órgãos de controle interno do Estado para apurar possíveis irregularidades. Tudo deve ser esclarecido o mais rápido possível para prestação de contas e eventual punição de responsáveis. No mesmo sentido, determinei o envio imediato à Assembleia Legislativa a lista de todos os servidores da Secretaria de Saúde que foram vacinados”, afirmou, em publicações nas redes sociais. Ele, no entanto, só anunciou a demissão por volta das 22h. Depois da reunião, Carlos Eduardo

O caso dos “fura-filas” no governo veio à tona na última terça-feira, após veiculação de uma reportagem da “TV Record”. Além do secretário de Saúde, cerca de 500 servidores da pasta fora dos grupos prioritários receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Amaral estava no cargo desde fevereiro de 2019.

Romeu Zema (Novo), governador de Minas: "Comunico o afastamento do dr. Carlos Eduardo da Secretaria de Saúde. Agradeço o trabalho que realizou, em especial no combate à pandemia" (foto: Pedro Gontijo/Imprensa Mg - 3/3/21)

Depois da reunião com Zema, ele afirmou que não viu irregularidade em receber a vacina. “Não vejo nenhum ilícito e nenhuma imoralidade na vacinação das secretarias estadual e municipais de Saúde”, disse, em entrevista coletiva. No total, segundo a secretaria, 806 servidores foram vacinados. Fazem parte desse grupo o gabinete do secretário, assessorias da SES, subsecretarias, pessoas responsáveis pelo transporte de suprimentos, trabalhadores da Rede Frio (onde as ampolas são armazenadas), almoxarifado e trabalhadores das unidades da Farmácia de Minas.

Sobre os nomes dos servidores imunizados, um pedido de deputados estaduais, o secretário disse que a informação é protegida pela legislação. “Os nomes dos servidores só podem ser tratados dentro do poder público estadual e órgãos de controle e fiscalização,uma vez que estão submetidos à Lei Geral de Dados”, disse.

“Fiz visitas a campo, trabalhei presencialmente toda a epidemia. Além disso, é importante, de uma forma geral, que a gente se vacine. Não me privaria de vacinar para mostrar que não fui vacinado por qualquer motivo”, afirmou.

Amaral garantiu que notificou o Ministério da Saúde sobre os servidores vacinados. O repasse das informações é uma das exigências do governo federal. Conforme informe técnico do Ministério da Saúde, os estados precisam cadastrar os dados pessoais dos imunizados na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). O formulário a ser entregue exige várias informações sobre o vacinado, como nome da mãe, sexo, grupo prioritário, CPF e data de nascimento, além de dados sobre a injeção (lote, validade, tipo e fabricante). “Toda pessoa vacinada deve ter sua notificação encaminhada ao Ministério da Saúde. O vacinômetro que consolidamos no estado é um retorno disso”, disse Amaral.