Deputado estadual Professor Irineu é acusado de furar fila da vacina

Deputado estadual Professor Irineu é acusado de furar a fila da vacina contra a COVID-19, em Betim (foto: Redes Sociais/Divulgação)

O deputado estadual Irineu Inácio da Silva (PSL), de 63 anos, foi vacinado contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O parlamentar, que é conhecido como Professor Irineu, está sendo acusado de ter furado a fila da vacinação já que a faixa etária na cidade está, ainda, em 65 anos.

Além disso, outro questionamento é sobre a residência do deputado, que tem carreira política em Contagem. Ele apresentou conta de luz de uma propriedade rural situada em Betim em seu nome.



A Prefeitura de Betim tomou conhecimento, na manhã desta quinta-feira (15/4), por meio de denúncia feita na Ouvidoria Municipal, que o deputado estadual Irineu Inácio da Silva foi imunizado indevidamente na UBS Vila Cristina. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Betim, uma auditoria foi instaurada para apurar a denúncia.



O resultado das investigações será divulgado até o dia 22. Além disso, o município designou um auditor da Secretaria Municipal de Saúde para garantir que todo o processo de imunização da unidade ocorra conforme fluxo regular obrigatório.



“De acordo com as primeiras apurações da prefeitura, o deputado burlou a triagem, se dirigindo diretamente à sala de vacinação da unidade de saúde sem antes passar pela triagem, onde são conferidos todos os documentos dos usuários. Somente após a aplicação da vacina, os profissionais de saúde confirmaram que o mesmo não pertence ao grupo cuja faixa etária é contemplada atualmente pelo Plano Municipal de Imunização. A prefeitura assegura que, após identificados todos os responsáveis pela vacinação irregular, as medidas cabíveis serão tomadas com o máximo rigor”, diz nota da prefeitura de Betim.



O deputado Professor Irineu confirmou que foi vacinado na quarta-feira (14/4) com o imunizante CoronaVac e, por nota, sua assessoria explicou a situação.



“Professor Irineu esclarece que ligou para a UBS perguntando se as pessoas com 63 anos já poderiam vacinar e a funcionária que atendeu a ligação confirmou que sim. Porém, quando chegou ao local, o parlamentar foi informado que a vacinação estava sendo realizada com pessoas de 65 anos. Entretanto, Professor Irineu foi avisado que poderia esperar, caso houvesse sobra e assim, segundo uma funcionária da UBS, o mesmo poderia ser imunizado. E assim procedeu. Ele aguardou juntamente com outras pessoas que estavam no local. Professor Irineu e outras pessoas esperaram todos serem vacinados para então serem imunizados."



O parlamentar possui residência na cidade de Betim. O local não consta na declaração de bens da eleição de 2020, mas que constará no novo imposto de renda.



O deputado esclarece que não tem nenhuma ilegalidade na sua vacinação, uma vez que foi imunizado e recebeu o comprovante com a marcação da 2ª dose”, diz em nota.