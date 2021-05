BH vacina pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos e beneficiários do BPC

Postos fixos e de drive-thru funcionam nesta quinta-feira (13/5) até às 16h (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Belo Horizonte avança mais uma etapa da vacinação contra a COVID-19 e inicia nesta quinta-feira (13/5) a aplicação da primeira dose em pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre 18 a 59 anos, e pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos.









Confira onde os postos para veículos estão localizados atualmente:





BHTrans - COP (Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis)

Minas Shopping - Doca 3 (Av. Cristiano Machado, 4.000, União)

Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3.001, Caiçaras)

Boulevard Shopping (Entrada pelo estacionamento da Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia)

Shopping Estação BH (Entrada pela Av. Vilarinho, acesso ao G1, Vila Clóris)





A imunidade é garantida para aqueles que fizeram o cadastro no portal da PBH até 3 de maio. Porém, para as pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC, o Executivo municipal havia informado que elas não precisavam preencher o formulário.





Para comprovar a condição clínica, é preciso levar no momento da imunização, laudos médicos, como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, emitido em até 12 meses antes. Documento de identificação e comprovante de residência também são exigidos pela prefeitura.





Além disso, é necessário que a pessoa não tenha desenvolvido sintomas da infecção nos últimos 30 dias e que não tenha tomado vacina para qualquer outra doença nas duas semanas anteriores.