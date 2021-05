BH: transmissão da COVID-19 entra em alerta; ocupação de UTIs sobe

Belo Horizonte apresentou alta em dois dos três indicadores-chave da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)









Também houve aumento na ocupação dos leitos de terapia intensiva em BH. O índice saltou de 74,7% para 76,9% - considerado nível vermelho para a PBH, ou seja, o pior patamar. Na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), houve um salto de 82,9% para 84,2%. Já na rede suplementar a o aumento foi maior: de 65,5% para 68,6%.





As enfermarias, por outro lado, apresentaram queda no informe desta quarta. A ocupação, que estava em 57,3% nessa terça, foram para 56,7%, patamar que ainda está no nível amarelo, considerado intermediário. Houve um leve aumento na rede SUS, de 58,1% para 58,2%. No entanto, foi registrada queda na rede suplementar, de 56,3% para 54,5%.





Casos e mortes





A taxa de transmissão daemaumentou pelo terceiro dia seguido. Mas, desta vez, o índice entrou no nível de alerta, uma vez que passou de 0,99. O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (12/05) também indica que houve uma crescente na ocupação de leitos de terapia intensiva.