Idosos de 60 anos tomam a 1ª dose da AstraZeneca nesta quarta (12/5)

A maior cobertura vacinal ficou para os idosos acima de 90 anos - como dona Otacília Sinhorina, de 116 anos -, que atingiu 105,3% e ultrapassou a estimativa de doses da Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19 (foto: Prefeitura de Pedro Leopoldo/Divulgação) O grupo prioritário de idosos de Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, chega à última faixa etária para imunização, pelo menos na primeira dose, nesta quarta-feira (12/5).



Segundo a Secretaria de Saúde, os idosos de 60 anos tomaram a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca divididos em dois dias, para não causar aglomeração nos dois pontos de vacinação na cidade.

Os idosos a partir de 66 anos conseguiram completar o esquema vacinal da COVID-19 com a segunda dose nessa terça-feira (11/5) e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 89,29% das pessoas de 65 a 69 anos tomaram o imunizante.



De acordo com o Ministério da Saúde, o intervalo entre as duas doses da vacina da AstraZeneca é de 84 dias e de 28 para a CoronaVac. Com isso, está previsto que o esquema vacinal dos idosos de Pedro Leopoldo feche o ciclo só em 4 de julho, quando a população com 60 anos poderá tomar a segunda dose.



vacinômetro, 87,7% dos idosos com idades entre 70 e 74 anos tomaram as duas doses. A maior cobertura vacinal ficou para os idosos acima de 90 anos, que atingiu 105,3% e ultrapassou a estimativa de doses da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19.



Foi nessa fase que a cidade conheceu, entre os 270 idosos dessa faixa etária, a

Segundo o, 87,7% dos idosos com idades entre 70 e 74 anos tomaram as duas doses. A maior cobertura vacinal ficou para os idosos acima de 90 anos, que atingiu 105,3% e ultrapassou a estimativa de doses da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19.Foi nessa fase que a cidade conheceu, entre os 270 idosos dessa faixa etária, a Dona Otacília Sinhorinha Lima, de 116 anos , que pode ser considerada uma das pessoas mais velhas do mundo.

Na pandemia, a pouca quantidade de vacinas enviadas pelos governos estadual e federal, aliada à idade tão rara da vacinada, fizeram do momento da imunização de Dona Sinhorinha um dia extremamente emocionante para a equipe de saúde que foi à casa da idosa.



Também com faixa de cobertura vacinal alta, 96,44% dos idosos de 85 anos a 89 anos tomaram as duas doses. Dos 524 idosos com essa faixa de idade cadastrados, 506 estão imunizados com as duas doses.



A faixa que compreende os idosos de 75 anos a 79 anos completou-se no dia 20 de abril e 87,92% estão imunizados com as duas doses.



Os idosos de 80 a 84anos têm 85,8% de sua população vacinada contra a COVID-19.



A campanha de vacinação dos idosos começou em 20 de janeiro e o primeiro público a ser imunizado com a CoronaVac foi dos idosos institucionalizados no Lar para Idosos Irmã Tereza, Laiite. Na data, a cidade de Pedro Leopoldo tinha 2.186 casos confirmados de COVID-19 e 35 mortes pela doença.



No boletim epidemiológico desta terça-feira (12/05), Pedro Leopoldo tem 4.298 casos confirmados e 124 vidas perdidas pela doença, sendo que 89 delas foram durante esse período de imunização.



A Secretaria Municipal de Saúde informa que ainda não tem como mensurar a redução de mortes por idade em função da vacinação, uma vez que a imunização ainda está fragmentada em relação ao fechamento das segundas doses dos grupos de idosos.