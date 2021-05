'Caluniosa', diz UPA sobre acusação de erro ao armazenar corpo na ala COVID

Equipes da UPA armazenaram o corpo de um paciente que morreu por infarto na ala COVID (foto: Amanda Quintiliano/Esp. EM)

UPA) de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, tratou como inverídicas e caluniosas as declarações do vereador Flávio Marra (Patriota).



O parlamentar gravou um vídeo apontando possível erro cometido pela equipe ao infarto. A direção da Unidade de Pronto Atendimento () de, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, tratou como inverídicas e caluniosas as declarações do vereador(Patriota).O parlamentar gravou um vídeo apontando possívelcometido pela equipe ao armazenar indevidamente um corpo na ala de COVID-19 . A causa da morte foi registrada no atestado de óbito como



“Enfatizamos que não houve ato de negligência sobre o fato ocorrido”, afirmaram.



O caso ocorreu em 1º de maio. Na época, a unidade alegou que o paciente foi atendido na área sintomática respiratória após passar pela triagem.



Embora a médica plantonista tenha descartado a COVID-19, o corpo do homem foi levado para a ala destinada à doença. A UPA disse que seguiu o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.



Entretanto, devido ao ocorrido, a família alegou que não conseguiu velar o homem. Ao apontarem dificuldade para a liberação do corpo, os familiares acionaram o vereador, que esteve na unidade.



Lá, gravou um vídeo responsabilizando a equipe pelo erro. A prefeitura também instaurou um procedimento para investigar ocorrido.





Na nota de repúdio, a direção destacou a qualificação dos profissionais. “Contamos com médicos com experiência renomada, bem como especialistas e sub-especialistas com formação nas melhores universidades do nosso país”, defenderam.



Afirmaram que todos se esforçam em busca do “diagnóstico com precisão”. “Muitas vezes com recursos escassos, chegando até a utilizar, inclusive, recursos próprios”, destacaram.



Disseram ainda que a equipe estava atuante quando “muitos duvidaram da implantação da UPA e do hospital de campanha”, mesmo com a “sobrecarga excessiva sobre o sistema da saúde pública”.



Na nota, eles ainda cobram das pessoas envolvidas no caso “respeito, acolhimento e reconhecimento aos profissionais que abrem mão de suas vidas em prol de outras”.



“Salientamos que a UPA repudia qualquer ato de violência e, em se tratando do atual momento de pandemia, a qual servidores atuam incansavelmente para salvar vidas aqui em Divinópolis, assim como no mundo todo, atos desse tipo apontam total desrespeito com o próximo, com os profissionais de saúde e só trazem prejuízos a todos que estão na luta para que isto um dia vire apenas história”, finalizaram.

O vereador Flávio Marra disse que manterá o pedido de CPI (foto: Câmara de Divinópolis/Divulgação)

Vereador mantém pedido de CPI

Mesmo com a nota de repúdio, Flávio Marra disse que manterá o pedido de formação de CPI. “Vamos investigar. Se não deve, não teme. Mas vamos investigar o que tiver de errado, se tem alguma coisa, né?”, afirmou. Ele deverá ser votado nesta quinta-feira (13/5).

*Amanda Quintiliano especial para o EM