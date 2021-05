COVID-19: Coromandel volta a decretar toque de recolher após alta de casos

Coromandel também restringiu horário de funcionamento de bares e restaurantes (foto: Divulgação/Prefeitura de Coromandel) Coromandel voltou a restringir o comércio local e estabeleceu novo toque de recolher devido aos aumentos de casos de COVID-19. A cidade do Tirângulo Mineiro passou por problemas sérios envolvendo a doença em fevereiro deste ano e, com a nova medida, pretende conter os casos antes de um novo colapso na rede de saúdel.

As entregas poderão funcionat até a meia-noite no caso desses estabelecimentos, sendo essa a única forma de funcionamento aos sábados, domingos e feriados.



De acordo com dados municipais, em três dias, houve o registro de 17 novos casos de contaminação por coronavírus. O objetivo é evitar que o número se torne ainda maior, uma vez que o decreto tem validade até 25 de maio.