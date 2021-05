Ausência ou uso errado da máscara corresponde a 70% das multas em Uberaba

Movimento de pedestres no calçadão da rua Artur Machado (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, centenas de pessoas ainda insistem em não usar, em locais considerados obrigatórios, a máscara que ajuda a evitar a infecção da COVID-19. De 582 autuações por descumprimento às regras de enfrentamento à COVID-19 aplicadas na cidade nos quatro primeiros meses deste ano, 413 estão relacionadas ao principal item de prevenção à doença, ou seja, o uso da máscara facial, cobrindo boca e nariz.

As informações são do Departamento de Posturas Municipais e Guarda Municipal de Uberaba (GMU). Em seguida, ainda conforme os dados das duas instituições de segurança de Uberaba, vem as multas relacionadas às aglomerações, com 115 notificações.



Além disso, já foram registrados do começo de janeiro ao final de abril deste ano no município 22 autuações devido a funcionamento irregular de bares/lanchonetes, 11 autuações por conta do funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais e outras 21 multas em razão de festas/reuniões familiares em situação contrária ao regramento vigente.

No ano passado em Uberaba, de abril a dezembro, foram registradas 1.513 infrações relacionadas ao descumprimento de decretos municipais de enfrentamento à COVID-19, sendo que a falta ou o uso irregular das máscaras também foi a campeã de autuações: 685.

Uberaba arrecada 7% das multas aplicadas

Segundo informações da Secretaria de Fazenda de Uberaba, de cerca de R$ 1,7 milhão em multas aplicadas em 2021 por descumprimentos do decreto municipal de enfrentamento à COVID-19 foram arrecadados em torno de R$ 120 mil.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba sobre quais foram os valores em multas aplicadas e arrecadadas relacionadas à falta de uso ou uso incorreto da máscara, festas clandestinas, entre outros valores de outros tipos de multas. Em resposta, a prefeitura afirmou, por meio de nota, que "o sistema da prefeitura não informa de forma detalhada o valor das multas aplicadas por tipo de desobediências”.

“O que podemos informar é a quantidade de multas por tipo. Ressaltando que a quantidade de multas aplicadas não representa a quantidade de multas arrecadadas, pois cabe recurso”, destaca trecho da nota.

Dez primeiros dias de maio piores que o mesmo período de abril

Segundo informações do Observatório COVID Uberaba, do dia 1º de abril até 30/4 foram contabilizados no município 4.847 casos positivos e 237 mortes, sendo que nos 10 primeiros dias deste mês ocorreram 62 óbitos e foram registrados 1.331 novos casos. Já nos 10 primeiros dias de maio, foram contabilizadas no município 71 mortes causadas pela COVID-19 e 1.464 novos casos.

A situação da ocupação dos leitos hospitalares/COVID também continua preocupante e perto do colapso, principalmente os de UTI. Assim como nos meses de março e fevereiro, esta ocupação, tanto pública como privada, continua no limite ou perto disto.

Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba na noite desta terça-feira (11/5), dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade, 83 estão ocupados, sendo que, de 60 existentes na rede pública, 46 estão com pacientes. Dos 43 da rede privada, há 37 pessoas em estado grave.





Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19, de 205 disponíveis, 174 estão ocupados; de 142 da rede pública, há 124 pacientes; e de 63 da rede privada, 50 estão ocupados.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados em Uberaba 25.881 casos positivos, sendo que destes 857 pessoas morreram e 21.858 se recuperaram.