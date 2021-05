BH: pessoas de 50, 51 e 52 anos e gestantes com comorbidades são vacinadas

Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizou 37 pontos de imunização para o grupo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização das gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) ocorre nesta quarta somente para quem tem comorbidades. O grupo, com idade a partir de 18 anos, completos até 31 de maio, está sendo imunizado, prioritariamente, com as doses da Pfizer.





As mulheres grávidas sem comorbidades acima dos 40 anos também seriam vacinadas hoje. Porém, conforme recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a campanha da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, foi suspensa de forma imediata para elas.





A decisão do estado foi baseada no alerta feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (10/5), mesmo não sendo registrado eventos adversos com gestantes imunizadas com a AstraZeneca em Minas Gerais.





Perguntada sobre qual a atual situação de estoque de vacinas na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde respondeu ao Estado de Minas que no momento não há falta de doses da Pfizer e AstraZeneca e garante que a vacinação para esta fase da campanha está assegurada.





“As vacinas para os públicos contemplados nesta etapa da campanha estão garantidas e a Prefeitura de Belo Horizonte reafirma o compromisso em manter todos os esforços necessários para atender a população com qualidade e segurança”, informou em nota.

PBH reabrirá cadastro nesta quinta-feira (13/5)

adesão ao cadastro para vacinação das pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas em BH, a prefeitura da cidade anunciou que reabrirá, nesta quinta-feira (13/5), o formulário para quem ainda não se registrou possa garantir a vacina. Todas as faixas etárias, de 18 a 59 anos, com alguma condição clínica Após a baixaao cadastro para vacinação das pessoas com comorbidades e gestantes e puérperas em BH, a prefeitura da cidade anunciou que reabrirá, nesta quinta-feira (13/5), o formulário para quem ainda não se registrou possa garantir a vacina. Todas asetárias, de 18 a 59 anos, com alguma condição clínica listada pelo Executivo municipal , terão uma nova chance de fazer o registro até o domingo (16/5).





O preenchimento do formulário no site da PBH é obrigatório para quem for tomar a primeira dose do imunizante contra a COVID-19. Até o momento, apenas 102 mil dos 290 mil belo-horizontinos com comorbidades fizeram a inscrição no portal.





Para comprovar o quadro de saúde no momento da vacinação, é preciso levar laudos médicos, como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica com o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, emitido em até 12 meses antes.





Além disso, é necessário que a pessoa não tenha desenvolvido sintomas da infecção nos últimos 30 dias e que não tenha tomado vacina para qualquer outra doença nas duas semanas anteriores.

Vacinação dos idosos em BH

segunda dose da CoronaVac, o Executivo municipal informou que os idosos com idades de 67 anos e mais que ainda não compareceram a um dos locais de imunização, poderão se imunizar ao longo desta semana. Os endereços podem ser conferidos Em relação àda CoronaVac, o Executivo municipal informou que oscom idades de 67 anos e mais que ainda não compareceram a um dos locais de imunização, poderão se imunizar ao longo desta semana. Ospodem ser conferidos no portal da PBH





A Secretaria Municipal de Saúde ainda informou que a continuidade da aplicação de segundas doses para o público de 66 a 64 anos depende da chegada de uma nova remessa do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac.





Seguindo a orientação do Plano Nacional de Imunização, a pasta não guardou as segundas doses da vacina para o público.





Ainda de acordo com a prefeitura, os idosos de 60 anos seguem recebendo a primeira dose da AstraZeneca. Já a faixa etária de 89 anos ou mais está sendo vacinada com a segunda dose, também da AstraZeneca.





Belo Horizonte começou, nesta quarta-feira (12/5), a vacinação contra a COVID-19 das pessoas com comorbidades de 50, 51 e 52 anos, e das gestantes e puérperas que também apresentam algum quadro de saúde de risco.